¿Se operó Angélica Rivera? Su hija Sofía Castro sale en su defensa La joven actriz Sofía Castro asegura que su madre Angélica Rivera es bella tal como es, sin necesidad de cirugía estética. By Isis Sauceda / L.A. Sofía Castro se ha convertido en la defensora número de uno de su madre, Angélica Rivera, por lo que no se mantuvo callada ante los rumores que desató una imagen muy radiante de la ex primera dama de México. La instantánea que presumió la misma joven actriz desató una ola de especulaciones sobre si la Gaviota se había hecho arreglos estéticos. Por eso, fue la misma Sofía ni lenta ni perezosa quien desmintió rotundamente que su madre haya estado bajo el control del bisturí. "Siempre comparto fotos con mi mamá, siempre ha estado así de guapa, siempre ha estado hermosa, siempre ha estado con ese rubio espectacular, no se ha hecho nada", comentó la actriz de 23 años a la prensa mexicana. Sofía aseguró que su madre no ha regresado a ningún hospital desde un percance casero que sufrió durante el verano, que afortunadamente ya ha superado. "Lo último que fue [al hospital] fue cuando tuvo el accidente, que nada más fue un golpe, pero de ahí en fuera nada más", reiteró. Aunque alejada de los reflectores por el momento, se rumora que Rivera podría regresar a la pantalla chica. En todo caso, por el momento parece disfrutar de su soltería y de su familia alejada del ojo público. Muy al contrario que su ex, el expresidente mexicano Enrique Peña Nieto, quien se encuentra en boca de todos luego de que saliera a la luz una fotografía de su actual pareja, la modelo Tania Ruiz, con el actor Valentino Lanús. Ruiz ha desmentido cualquier relación con el actor y asegura que las suposiciones de una infidelidad le causan risa. "Valentino es mi amigo desde que llegué a vivir a la Ciudad de México y esa foto fue tomada en el 2013", aseguró Ruiz a la prensa mexicana. "Valentino tiene su mujer, yo tengo a mi pareja, a mi me da risa ese tipo de comentarios". Lo que Ruiz sí ha comentado es que aunque jamás había pensado en matrimonio, está lista para casarse con Peña Nieto. ¿Boda a la vista?

