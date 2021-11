Mira cómo se llevó a cabo el bautizo de la nieta de Lucía Méndez El pasado fin de semana, fue bautizada Victoria, la nieta de Lucía Méndez. Te mostramos este especial momento. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pasado fin de semana, Lucía Méndez estuvo de plácemes tras asistir al bautizo de Victoria, su nieta. Fue la actriz quien dio a conocer una serie de imágenes de este especial evento en la vida de su familia. "Hoy es un día muy importante, el bautizo de Victoria. Un día muy feliz para la familia Torres Méndez, un día especial y maravilloso. ¡Felicidades y bendiciones!", mencionó en su cuenta de Instagram. "Uno de los días más importantes para mi nieta Victoria, su bautizo. ¡Le agradezco a Dios por darme este gran regalo de la vida!", agregó. "¡Uno de los días más felices de mi vida!". En las diversas fotografías se aprecia a la intérprete de "Corazón de piedra" portando un traje rosa con pantalón y camisa blanca. En algún momento tiene en brazos a la nena; aunque también comparte escenas del momento en que la niña recibe el sacramento por parte de un sacerdote. En las diversas instantáneas, realizadas al interior y exterior de la iglesia donde se realizó en evento, va dando algunos detalles como cuando su exmarido, Pedro Torres está capturando partes de esta celebración. "El abuelo Pedro Torres muy pendiente de cada momento", relató. Lucía Méndez y su nieta Credit: Lucía Méndez Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Uno de los momentos del bautizo, con los padrinos y los papas de Victoria, Pedro Antonio y Mary José", describió. "[Estoy] con mi nieta hermosa ¡Victoria!". Los cibernautas aprovecharon para enviarle felicitaciones a la protagonista de la telenovela El extraño retorno de Diana Salazar. "¡Qué hermosa princesa! que Dios la bendiga, a su bella familia y a su abuelita hermosa también", fue uno de mensajes. "Dios los colme de muchas bendiciones felicidades"; "Bendiciones a la pequeña Victoria"; "La bebé es preciosa , ya que Lucía Mendez es una mujer muy bella"; "¡Gracias por compartimos estos momentos tan tuyos!", y "Qué bella, Victoria tiene los ojitos de Lucía, bendiciones para las familias", fueron otros comentarios. Lucía Méndez se aprecia muy feliz y orgullosa de su familia durante en todo momento. Es evidente que está muy contenta de ser abuela.

