¡Confirmado! Se impugnará el testamento de Andrés García El testamento de Andrés García está por abrirse, pero la batalla legal ya se está preparando desde ahora. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Andrés García Credit: Tommaso Boddi/WireImage/Getty Images Durante sus últimos años de vida, Andrés García estuvo envuelto en diversas controversias; ya fuera por la relación con sus hijos, por sus problemas de salud o por las relaciones personales que mantenía. Así, se dio a conocer que antes de morir había preparado un testamento donde dejaba de albacea a Roberto Palazuelos. Dicho documento fue cambiado poco antes de la muerte del actor, donde se rumora dejará gran parte de su fortuna a su última pareja sentimental Margarita Portillo y al hijo de este. Sin embargo, el protagonista de la telenovela Pedro Navajas nunca se divorció de Sandy, su primera esposa y madre de sus hijos mayores Andrés y Leonardo; además, se casaron por bienes mancomunados, por lo tanto, la mitad de la fortuna del famoso le pertenece. Ante ello, se reveló que la señora ya está realizando los trámites pertinentes para impugnar el testamento con Roberto Palazuelos padre. "Estamos esperando la apertura del testamento para impugnarlo. Se va a abrir ya en breve", explicó Palazuelos Junior al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). "Resulta que Andrés nunca se divorció de Sandy y está casado por bienes mancomunados; entonces es mucho mejor irte sobre de eso; porque entonces, que herede a quien quiera, pero solo la mitad de lo que hay porque la otra mitad le pertenece a Sandy. Y con Margarita está casado por separación de bienes", agregó. "[Andrés García] era bígamo. El primer [matrimonio] es el que subsiste; nunca se divorció". Andrés García Credit: Medios y Media/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De acuerdo con el actor "ya sabemos" cuándo y "qué notario" será el encargado de abrir el testamento donde estará presenta "la albacea, que en este caso es Margarita" Portillo y "la familia" de García. Sin embargo, no se darán mayores detalles sobre la fecha de lectura del testamento para evitar prensa, según advirtió Roberto Palazuelos. Hasta que se realicé este procedimiento legal, se sabrá que decidió Andrés García respecto a su herencia y cómo terminará esta situación.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Confirmado! Se impugnará el testamento de Andrés García

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.