Chayanne se derrite con esta niña de tres años que baila su canción 'Salomé'. ¡El video ya se ha hecho viral! El cantante puertorriqueño ha compartido este video en sus redes ¡y ya no se habla de otra cosa! La pequeña tiene un salero y una gracia que ha encandilado a todos. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print ¡Oh, oh! A Chayanne le ha salido una competidora muy especial. Se trata de una preciosa niña de tres años que ha puesto las redes patas arriba con un video enternecedor. La chiquitina escucha de repente “Salomé”, la famosa canción del puertorriqueño y se pone a bailar la coreografía con una gracia única. El artista, y el resto de los mortales, ha caído rendido a sus pies y ha compartido esta divertida y salerosa grabación en sus redes sociales. La pequeña, además de admiradora del cantante, es una bailarina fantástica. “Hermosa. La música no tiene edad, miren esta ternura”, ha escrito el intérprete en su perfil de Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La pequeña se encuentra en la sala de su casa y con su familia cuando de repente empieza a sonar el tema de fondo. Con la ilusión que solo los niños emanan ha dado un grito y ha dicho: “¡Chayanne!”. A partir de ahí se ha olvidado de todo y de todos y se ha centrado en su coreografía, la cual ha bordado. Algunos pasos son del artista pero otros son de cosecha propia, y muy buena por cierto. Mientras ellas se dejaba la piel, su familia le aplaudía y se reía del desparpajo de la princesa de la casa. Es normal que el video se haya hecho viral casi de inmediato. Es una auténtica delicia. ¡Gracias bonita! Advertisement

