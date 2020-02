Se hace viral un video de Lucero cantando en pijama, escoba en mano y sin maquillaje uno de sus éxitos La cantante ha revolucionado las redes con un video de todo menos glamuroso donde canta y baila no precisamente en las mejores galas. Aún así, ¡no se habla de otra cosa! By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print ¡Menuda ha liado Lucero! Ella suele ser prudente y enemiga de los escándalos pero en esta ocasión, a la cantante se le fue de las manos y lo que compartió como algo inocente se ha convertido en noticia. La intérprete de “Electricidad” compartió un video en sus redes cantando este tema. Hasta aquí todo bien. Lo que pasa es que lo hizo en pijama, despeinada, sin maquillaje y haciendo alguna que otra travesura, así que la grabación casera se ha convertido en lo más comentado en redes este fin de semana. Eso sí, para bien. Y es que Lucero se imitó a sí misma en sus años mozos con mucho sentido del humor y movimientos de cuerpo bastante graciosos. El detalle de la escoba como micrófono fue ya el novamás. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Con gran sentido del humor, la cantante, una de las grandes de nuestra música, de alguna manera quiso parodiar el famoso video de los años 90, su coreografía y sus gestos de aquella época. El resultado ya ha sido visto por varios miles de fanáticos alcanzando casi el medio millón de visualizaciones. La divertida ocurrencia de la actriz y cantante fue aplaudida por compañeros de la profesión como Aracely Arámbula o Sebastián Rulli que quedaron fascinados con su maravillosa puesta en escena. Da igual los años que pasen o la ropa que se ponga, ¡Lucero siempre nos hará sentir electricidad! Advertisement

