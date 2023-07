Se filtra impactante audio de Yailín contra Anuel: "Para que él pague lo que está haciendo" Sale a la luz este documento de la cantante donde cuenta cuál es su plan. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Anuel, Yailin Anuel, Yailin | Credit: Arturo Holmes/Getty Images; Instagram/@yailinlamasviralreal El enfrentamiento entre Yailín la Más Viral y Anuel sigue su curso. Después de una semana repleta de mensajes y acusaciones, todo a través de las redes sociales, parece que la cosa no ha terminado ahí. Un nuevo audio de la recién convertida en mamá se ha filtrado, dando a conocer sus intenciones con el que fue su pareja. Asegura estar dispuesta a hacerle pagar lo que le ha hecho, un plan que así confirma en este documento. Yailín aseguraba en estos días que Anuel la había golpeado durante el embarazo junto a una foto que muestra su cara amoratada. Algo de lo que él se defiende y niega por completo. Desde entonces todo han sido señalamientos por un lado y reacciones en su defensa, por el otro. "... para que él pague lo que está haciendo", dice parte de este audio. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En medio de esta guerra campal, el hijo de Anuel, Pablo, ha querido compartir un mensaje muy significativo dedicado a su papá junto a unas entrañables y felices imágenes junto a él. Hijo de Anuel Hijo de Anuel le dedica mensaje de apoyo en medio de la polémica | Credit: IG/Pablo Anuel Gazmey "Papi, estoy orgulloso de ti. Tengo al mejor papá del mundo, no es perfecto, pero me ama y me cuida. Pablito", expresó el pequeño. Una historia con muchos episodios y matices, todos muy distintos, que promete no acabar aquí.



