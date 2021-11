Se están probando nuevos tratamientos con Carmen Salinas La situación de salud de Carmen Salinas continúa sin avances ¿qué tan grave es su situación? ¿Cómo la alimentan? Aquí todos los detalles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pasado 11 de noviembre, Carmen Salinas fue hospitalizada de emergencia a causa de una hemorragia cerebral. Los avances respecto a su salud son poco alentadores y se han buscado diversas opciones, incluyendo otras opiniones médicas, con el fin de encontrar un forma de recuperación para la actriz. "Lleva una evolución esperada para los pacientes en su condición", explicó Carmelita Plascencia, nieta de la protagonista de la obra musical Aventurera, a los medios de comunicación. "Es un cuerpo sano, que está resistiendo, pero en una situación que sigue siendo una hemorragia cerebral", agregó. "Llegamos al día en el qué hay que empezar con procedimientos como la traqueotomía y otro que va en la parte gástrica. La parte de la traqueotomía ayuda a limpiar los pulmones y que por ahí esté el respirador y esta parte gástrica tiene que ver con las funciones y la alimentación para quitar la intubación y sonda con la que se alimenta". Respecto a la inclusión de María Rojo como suplente de la también cantante en el melodrama Mi fortuna es amarte, la familia está consciente que era una decisión que debía tomarse; incluso, fueron los parientes quienes informaron a la producción la situación para que tomarán las medidas pertinentes. "El proceso para que despierte es muy largo", advirtió. Carmen Salinas Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "El médico nos dijo que no es pronto que pueda despertar, empezando por ahí", expresó. "Y siguiendo todo el proceso que tendría que pasar [para recuperarse, es mucho tiempo]". Carmen Plascencia dice que Carmen Salinas "amaba trabajar", pero su condición, si logra salir del hospital no le permitirá hacerlo de inmediato.

