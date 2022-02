Se enfrentan hijas de Diego Verdaguer por la vacunación de su padre Mientras la hija mayor de Diego Verdaguer aseguró que su padre no estaba vacunado contra COVID-19; la menor asegura que sí. Aquí los detalles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 27 de enero de 2022, falleció a los 70 años Diego Verdaguer en Estados Unidos. La causa de su muerte fueron complicaciones por COVID-19 que lo llevaron al hospital en diciembre del año pasado. Las especulaciones sobre si el cantante tenía el esquema de vacunación no se hicieron esperar, debido a que su esposa Amanda Miguel se había pronunciado públicamente en contra de la inoculación. Pese a ello, Claudia López Ibarra, representante de relaciones públicas del famoso mencionó de inmediato que sí contaba con su certificado correspondiente, aunque en enero recibiría la tercera dosis en Los Ángeles. Sin embargo, ayer 1 de febrero, Gimena Boccadoro, primogénita del intérprete de "La ladrona", aseguró que su padre no tenía ninguna vacuna. "Mi padre no estaba vacunado en lo absoluto", declaró en el programa mexicano de televisión Sale en sol (Imagen TV). "Mi padre es hermoso, creativo, bueno, nadie es perfecto, pero es muy bueno. Fue un padre excelente para mí y sé que lo voy a volver a encontrar", agregó. Diego Verdaguer Diego Verdaguer | Credit: (Photo by Victor Chavez/Getty Images) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ante esta afirmación, Ana Victoria, hija menor del también compositor, terminó con las especulaciones y confirmó la información de la publirrelacionista. "Nuestra agente de relaciones públicas no mintió (existe un certificado de vacunación). Lo menciono por las recientes confusiones que se crearon el día de hoy", escribió en un mensaje que dio a conocer en una de sus historias de su cuenta de Instagram. "Le agradezco a Dios por la hermosa familia que me ha dado, la bendición más grande de mi vida", comentó. "Hoy lo más importante es que desde el cielo nos cuidando y llenando de luz". Ana Victoria Por su parte, Gustavo Adolfo Infante, titular del programa mexicano de espectáculos De primera mano, confirmó lo que mencionó Ana Victoria, ya que pudo ver el certificado de vacunación de Diego Verdaguer.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Se enfrentan hijas de Diego Verdaguer por la vacunación de su padre

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.