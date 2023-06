Amigo de Alejandro Sanz desmiente así romance del cantante con Shakira: "No es su tipo" Tras rumores de romance entre Shakira y Alejandro Sanz, luego de que ambos regresaron a la soltería, alguien sale a zanjar la situación de manera definitiva. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Shakira y Alejandro Sanz Credit: Gianni Ferrari/Cover/Getty Images Es bien sabido que, desde hace años, Shakira y Alejandro Sanz mantienen una fuerte amistad. Incluso, han colaborado profesionalmente en dos ocasiones con los temas "Te lo agradezco, pero no" y "La tortura". Esa cercanía ha dado pie a especulaciones sobre sentimientos entre ambos que podrían terminar en romance; sin embargo, los cantantes nunca han dado muestras de un interés de ese tipo. Tras la separación de la compositora colombiana de Gerard Piqué y la ruptura sentimental del español con Rashel Valdés, se ha rumorado que podría haber un intento de idilio; ante ello, Miguel Ángel Arenas, amigo y colaborador de Sanz, acalla rumores. "Los conozco a los dos perfectamente. Los rumores en este país son un chiste. Shakira es amiga de personal [de Alejandro Sanz] de toda la vida", advirtió el productor musical al medio Europa Press. "Shakira no es el tipo de mujer que le gusta a Alejandro, no es su tipo; es su amiga y una gran profesional". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El productor musical también dejó claro que la intérprete de "Ojoso asÍ" está en un proceso de cambio y duda que esté interesada en tener un romance a solo unas semanas de haberse mudado a Estados Unidos, tras vivir en Barcelona, España. "No creo que ella tenga ganas de [tener un romance con un] hombre ahora mismo, bastante tiene con solucionar [la situación de] sus hijos, su casa, su trabajo", concluyó. Mientras tanto, Alejandro Sanz está encaminando nuevamente su vida profesional al cambiar de disquera y resolver problemas que incluye en pago de un adeudo en Estados Unidos. Por su parte, Shakira está organizando su nueva vida en Miami, al tiempo que se le ha relacionado sentimentalmente con el corredor de autos Lewis Hamilton.

