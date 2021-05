Se desata nuevo pleito entre la familia de Jenni Rivera, ¿qué pasó? Lupillo y Juan Rivera están ahora enfrentados por un motivo profesional. Los abogados de ambos ya tomaron cartas en el asunto. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hace unos días fue lanzada una nueva versión del tema "El pelotero", que fue grabado por Lupillo Rivera en los años noventa. Ahora el cantante unió su voz a la de Snoop Dogg, Alemán, Santa Fe y B-Real. Al mismo tiempo, Juan Rivera dio a conocer otra variante de esta canción que interpreta a dúo con su sobrino Al3Gandro Rivera. Los dos hermanos ahora se pelean la autoría de la canción, lo cual ha desatado un conflicto entre la famosa dinastía. "El tema ['El pelotero'] lo compuse yo. Puse a mi hermano en los créditos porque Lupe, verdaderamente, tenía hambre de triunfar", advirtió Juan Rivera al programa de televisión mexicano Ventaneando (TV Azteca). "Mi carnal [hermano] Lupe, gracias a Dios, nunca ha vivido esa vida. La vida que yo he vivido del consumo y la venta de drogas. Incluso hay frases ahí que tal vez hasta el día del hoy mi carnal no entienda; frases clave que describen cierta droga o sustancia que si uno no conoce sería difícil describirla". El representante dio a conocer que el conflicto inició cuando se enteró de que Lupillo tenía la propiedad de ese sencillo. "No está bien que un trabajo mío, que me pertenece no se me dé el crédito debido", enfatizó. Juan Rivera, Lupillo Rivera Credit: JC Olivera/Getty Images; Agencia México SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "En diciembre, mi carnal me dice que quiere hacer esta colaboración con estos raperos. Obvio para mí es un halago que una leyenda del rap como Snoop Dogg y B-Real sean parte de algo que creé. Lupe me llamó a mí porque se tiene que pedir autorización de mi parte, tengo que autorizar que se autorice mi letra. Le digo a mi carnal: 'Adelante, no hay ningún rollo; ninguna bronca' ", explicó. "Nunca supe que se registró el tema bajo el nombre de mi carnal hace veinte años. Ahí sí me dio coraje". Ahora, Juan Rivera lo único que exige es que se le dé el reconocimiento pertinente y espera que Lupillo lo lleve a cabo de manera legal. "Las cosas como son, para mi carnal el 50 por ciento y yo el 50 por ciento", concluyó.

Close this dialog window Share options

Close Login

Close this dialog window View image Se desata nuevo pleito entre la familia de Jenni Rivera, ¿qué pasó?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.