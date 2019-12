Se desata el pánico tras los 50 disparos producidos a las puertas del concierto de Daddy Yankee en Puerto Rico A pesar de del terrible susto vivido, el cantante ha confirmado que no cancelará su presentación prevista para este domingo ni las del resto de la semana. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print En la madrugada del domingo el Coliseo de Puerto Rico recibió más de 50 disparos pocas horas después de que Daddy Yankee acabara su multitudinario concierto. El artista estará ofreciendo diez representaciones en los próximos días, hoy domingo incluido, a pesar del desafortunado incidente. Después de lo ocurrido, sus fans se preguntaban si cancelaría el concierto por precaución y hasta que se aclarara lo sucedido. Sin embargo, el intérprete de “Con calma” confirmó en sus redes sociales que todo se mantenía en pie y que allí estaría y esperaba a toda su gente bonita. El cantante no va a permitir que ese hecho le impida presentarse ante sus miles de fans que el esperan con los brazos abiertos. La noche anterior fue todo un derroche de alegría y emoción que se incrementó con Anuel en el escenario. El novio de Karol G no se había presentado en su tierra desde que saliera de la cárcel y la acogida fue espectacular, tanto que compartió un mensaje en redes en el que se emocionó hasta las lágrimas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El apoteósico concierto quedó empañado con este feo suceso que sigue en manos de las autoridades. Por ahora se desconoce quiénes están detrás de esos disparos y a qué se ha debido tal hecho, pero la vigilancia está más que garantizada para la tranquilidad de los asistentes. Tampoco se ha podido saber si los impactos de bala eran una protesta por el concierto de Daddy o tan solo una actitud de un grupo de vándalos que querían dañar el lugar. El suceso no tuvo víctimas ni heridos y los Agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales ya están metidos de lleno en el caso. Advertisement

Close Share options

Close View image Se desata el pánico tras los 50 disparos producidos a las puertas del concierto de Daddy Yankee en Puerto Rico

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.