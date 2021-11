Se desata conflicto entre Laura Zapata y Yolanda Andrade Sin buscarlo, Thalía ha ocasionado un nuevo pleito entre Laura Zapata y Yolanda Andrade. ¿Cuál fue la razón de este enfrentamiento? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Los conflictos entre Yolanda Andrade y Laura Zapata no son un asunto nuevo. Sin embargo, ahora se desató un nuevo pleito entre ambas cuando la primera dijo en una transmisión en vivo que había tenido un romance con una famosa cantante; si bien nunca mencionó de quién se trataba, algunos medios señalaron que se trataba de Thalía. Por ello, la segunda arremetió contra la conductora al involucrar a su hermana. "Vomitiva la fulana. Pobre, no tiene qué hacer. Nociva, tóxica, lesiva, mala entraña. Mejor que platique de su papá, del hermano, de qué murieron, por qué murieron, quién los mató. Y a qué se dedicaban", comentó Zapata en su cuenta oficial de Twitter. Andrade se molestó ante este comentario que involucra a su familia y ha dado ha conocer que va a tomar acciones legales en contra de la actriz. "La señora Laura Zapata es una mujer que toda su vida ha sido insolente, no solo conmigo sino con todo lo que le rodea. La voy a demandar, no puede decir cualquier mentira. Ah, peor, esas personas que son 'closeteras' son las que más nos insultan a la comunidad", mencionó según han reportados diversos medios de comunicación. Yolanda Andrade, Laura Zapata Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La titular del programa de televisión Montse y Joe aseguró que habló con Thalía sobre el tema y recibió tu total apoyo al respecto. "Claro, que [Thalía y yo] somos amigas, ella me dice 'Bueno es que ya sabes cómo es Laura, cómo se ha portado conmigo toda la vida y con mis hermanas'", agregó. Thalía Sodi, mejores looks, cumpleaños Credit: Noam Galai/WireImage Respecto al proceso jurídico Laura Zapata aseguró no tener el menor miedo de las amenazas de Yolanda Andrade y continúa atacándola en sus redes sociales.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Se desata conflicto entre Laura Zapata y Yolanda Andrade

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.