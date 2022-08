Se desata conflicto entre Ivonne Montero y Salvador Zerboni: "¿Cómo puedes ser tan fantoche? 

"Me acuerdo que salí y, cuando lo abracé, alcancé a ver a una reportera, y, la verdad, no dije nada porque sí necesitaba un abrazo en ese momento; pero, de verdad, Zerboni no me invitó ni un café", aclaró. "No me dijo 'vamos a la cafetería de enfrente para que estés tranquila'. No, él fue a tomarse su foto. Después me enteré que dijo que había pagado parte de la cirugía [de Antonella]. De verdad 'Zerboni ¿qué onda contigo?'. ¿Cómo puedes ser tan fantoche? Y colgarte medallas que no tienes'".