Se desata conflicto entre Galilea Montijo y Sebastián Rulli ¿qué sucedió? Galilea Montijo lanzó una crítica a Sebastián Rulli, quien dio su punto de vista claro y contundente contra varios famosos que a su parecer no actuaron bien. El actor le respondió a la conductora. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El pasado domingo 6 de junio, se llevaron a cabo elecciones en México. Pese a estar prohibido que se realice cualquier tipo de propaganda electoral tres días antes del día de votaciones, un partido político, PVEM (Partido Verde Ecologista de México), le pagó a diversos famosos e influencers por hacer proselitismo a su favor, entre ellos Raúl Araiza y Lambda García, conductores del programa Hoy. Esta acción ocasionó el descontento de la sociedad de dicho país, pero también mostraron su rechazo algunas celebridades como Sebastián Rulli, quien pese a ser de origen argentino está nacionalizado mexicano y ejerció su derecho al voto. Sin embargo, ante su crítica, fue atacado por Galilea Montijo, quien intentó defender a sus compañeros. "Adoro al negro [Raúl Araiza], adoro a Lambda [García]; son unos chavos que lo único que hacen es trabajar. A lo mejor me los chamaquearon [los engañaron]. No sé, no tengo idea", mencionó a los medios de comunicación. "Adoro a Sebastián [Rulli], es un guapo, pero es muy diferente hablar en un país que no es el tuyo. Cada quien, aunque sea mexicano", advirtió. "Es como si yo me voy a Argentina y empiezo a hablar de política argentina, no lo sé". Galilea Montijo y Sebastian Rulli Credit: Victor Chavez/WireImage; John Lamparski/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sin embargo, le protagonista de la teleserie El dragón no se quedó callado y le respondió a la presentadora de manera contundente. "La respuesta habla por sí sola. El que defiende lo indefendible es porque hubiera hecho lo mismo ante un ofrecimiento igual", mencionó en la cuenta de Instagram del reportero Edén Dorantes, quien dio a conocer la declaración de Montijo. "Gracias Edén Dorantes por exponer tan claro esto. Dura y triste realidad", agregó. "Para que este país cambie y se combata la corrupción hay que empezar por cambiar este tipo de actitudes cada uno de nosotros". Nadie sabe a dónde llegará esta disputa entre Galilea Montijo y Sebastián Rulli; solo el tiempo lo dirá.

