Se defienden los padres que abandonaron a su hija adoptada con enanismo Los Barnett afirman que Natalia estaba en realidad en sus 20 años, y tan desequilibrada mentalmente que amenazó repetidamente con matarlos, dijo Kristine en una entrevista. By Carolina Trejos ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Kristine Barnett y su exesposo, Michael Barnett, están acusados ​​de negligencia por mudarse a Canadá sin Natalia, su hija adoptiva, a quien adoptaron en 2010 como una niña de Ucrania de 8 años. Los padres afirman que su “hija adoptada” era realmente una “adulta trastornada con enanismo” y ahora están luchando por sus registros de salud mental. Los Barnett afirman que Natalia estaba en realidad en sus 20 años, y tan desequilibrada mentalmente que amenazó repetidamente con matarlos, dijo Kristine en una entrevista. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ahora Michael Barnett está luchando por la divulgación legal de los registros de salud mental de Natalia para respaldar sus afirmaciones de que su hija falsa está gravemente enferma mental, según muestran los registros judiciales. Image zoom Además de mostrar sus problemas de salud mental, Natalia supuestamente admitió ante un terapeuta que era realmente una adulta. Su abogado, Terrance Kinnard, presentó una petición el 18 de septiembre para que se publiquen los registros, con una audiencia cerrada programada para el 15 de octubre para discutir la información personal confidencial. Image zoom Los registros judiciales indican que Natalia fue desalojada de un departamento en Lafayette en mayo de 2014, ocho meses después de que los Barnetts se mudaron a Canadá, informando a los detectives que había sido abandonada, según Lafayette Journal & Courier. Image zoom Aún no está claro por qué de repente entrevistaron a Michael Barnett el mes pasado, cinco años después de las primeras denuncias de abandono y paradero actual de Natalia no ha sido revelado. Advertisement EDIT POST

Close Share options

Close View image Se defienden los padres que abandonaron a su hija adoptada con enanismo

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.