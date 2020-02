¡Se dan detalles del asalto que sufrieron miembros del equipo de Bronco! Lo ocurrido durante el asalto a miembros del equipo de Bronco es revelado por el líder de la agrupación, Lupe Esparza, quien asegura que no hay cómo prevenir este tipo de situaciones. By Carolina Amézquita Pino ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Hace unos días, se dio a conocer que algunos miembros del equipo Bronco habían sido víctimas de la delincuencia en una carretera de San Luis Potosí, México; sin embargo, pese a que se dio la noticia, se mantuvo cierto hermetismo sobre el tema. Ahora, Lupe Esparza, líder de dicho grupo, rompe el silencio y da detalles de cómo sucedió esta delicada situación. RELACIONADO: Bronco hace llorar Image zoom “Nosotros no veníamos ahí [en el camión del equipo], nosotros volamos”, reveló Esparza a los medios de comunicación. “Los pararon y les quitaron dinero del viaje, solamente; pero, realmente, respetaron su integridad y es, a final de cuentas, lo que más nos tranquiliza. Mientras tengamos la bendición del trabajo, las cuestiones materiales van y vienen; pero sí te da esa impotencia, ese coraje”. De acuerdo con el cantante la cantidad del robo fue pequeña, pero es parte del riesgo por el que atraviesan los famosos. El vocalista de la agrupación asegura qué hay una gran impotencia ante este tipo de situaciones. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “No creo que haya sido tanto. Lo que es los gastos de los viajes que son casetas, viáticos, comidas, hoteles, de los operadores, estamos hablando de unos nueve, diez mil pesos [550 dólares aproximadamente]”, explicó. “Claro qué hay miedo. Nos dicen ‘cuídense’; nosotros nos podemos cuidar lo que quieran. ¿De qué manera te puedes cuidar ante eso? Somos carne de cañón todos los que somos personas públicas y que estamos en el mundo del espectáculo; por más que te cuides es imposible, estamos expuestos. Pese al incidente, Lupe Esparza mencionó que Bronco sigue con su agenda habitual y se prepara para los cuatro conciertos que ofrecerán próximamente en Paraguay y Bolivia. Advertisement

