Se dan a conocer detalles sobre el estado de salud de Toño Mauri, quien se reportó grave a causa de la COVID-19 Toño Mauri está en tratamiento para combatir los síntomas ocasionados por el coronavirus y se había reportado grave. Ahora se dan nuevos detalles de su estado de salud. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Tras darse a conocer que Toño Mauri se encontraba hospitalizado con un diagnóstico grave a causa de la COVID-19. Su hermana Graciela Mauri reveló el estado de salud por el que atraviesa el actor, quien ingresó al centro de salud el pasado viernes. “A Toño le pegó realmente muy duro porque fueron muchos días de calentura que no cedían. Mi cuñada y mis sobrinos vieron que la oxigenación ya no estaba bien, estaba bajando y hablaron con su doctor y él dijo ‘al hospital’ ”, explicó Graciela al programa de televisión mexicano Ventaneando (TV Azteca). “Va avanzando, el tratamiento está funcionando. Estamos contentos, fueron días de mucha angustia”. RELACIONADO: Importante actor de telenovelas mexicanas está grave a causa de la COVID-19 Image zoom Tania Cháidez para People en Español La actriz explicó que su hermano ingresó directamente a terapia intensiva porque es el protocolo requerido, no porque su condición fuera de gravedad. Ahora se está recuperando adecuadamente. “Entró a terapia intensiva porque por los tratamientos que le están poniendo tiene que estar monitoreado las 24 horas, pero jamás estuvo entubado”, explicó. “Estuvo ahí, pero ya no está y está mejorando todos los días”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Graciela Mauri mostró su extrañeza por el contagio, debido a que todos los miembros de la familia estaban llevando las medidas de prevención al pie de la letra. “Algo que había entrado a la casa del súper o alguna comida, o algo que llevara un poquito de virus se convirtió en caos en su casa porque todos lo tienen”, agregó. “El único que tiene síntomas es Toño, bueno, síntomas fuertes, porque los demás tienen dolor de pierna, dolor de espalda, mucho cansancio, un poco de tos, pero ninguno de la manera en que le pegó a Toño”. Por su parte, Toño Mauri se pronunció sobre su estado de salud. “Estamos bien, mejorando cada día”, escribió en su cuenta de Instagram. Tuve que ir al hospital y dentro de poco estaré en casa”. Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc., por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

