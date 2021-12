Se dan a conocer detalles sobre el estado de salud de Silvia Pinal Tras permanecer hospitalizada por problemas cardiacos y COVID-19, se revela si Silvia Pinal ha tenido mayores complicaciones. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pasado miércoles 22 de diciembre, Silvia Pinal ingresó a un hospital de la Ciudad de México tras presentar complicaciones cardiacas y haber dado positivo a COVID-19. A partir de entonces, ha permanecido internada en un área Covid y alejada de su familia debido a las restricciones propias de las medidas sanitarias; lo cual, ocasionó especulaciones sobre su situación. Ahora, se revela cómo va el estado de salud de la actriz. "Hoy empezaron a retirarle el oxígeno y esto será por etapas; todo con el fin de que sus pulmones empiecen a trabajar por ellos mismos", mencionó Sylvia Pasquel, primogénita de Pinal, al diario mexicano El Universal. "Esto es una buena noticia que habla de la buena respuesta que ha tenido mi madre y de la rápida recuperación que está teniendo". Con esta condición se cierra la posibilidad de que la protagonista de la película Viridiana regrese a su casa esta semana, tal como se había mencionado; debido a que deberá continuar en observación por unos días más, aunque cabe la posibilidad de que sea trasladada a otra área del nosocomio. "Están viendo los médicos el que pueda pasar de terapia Covid a terapia normal, para que pueda tener una habitación con las comodidades para pasar lo mejor posible su estancia en el hospital y ahí la puedan seguir monitoreando, porque ahorita nadie se le puede acercar, sigue aislada pero ya no está en el área de Covid. Está muy bien", explicó. Silvia Pinal SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De acuerdo con Sylvia Pasquel, Silvia Pinal no ha presentado síntomas, lo cual podría ayudar a su pronta salida del hospital. "Sigue asintomática; sin fiebre ni malestar, parece que le dio un COVID muy light", concluyó.

