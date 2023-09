Se confirma romance entre Kylie Jenner y Timothée Chalamet; son captados muy cariñosos Tras meses de especulaciones sobre una relación sentimental entre Kylie Jenner y Timothée Chalamet, la pareja ya no esconde su amor. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde hace varios meses, se había rumorado que Kylie Jenner y Timothée Chalamet, quienes se conocieron en un evento de moda, mantenían una relación sentimental; incluso, se decía que la socialité había sido captada con la familia del actor. Sin embargo, todo había quedado en el plano de las especulaciones hasta ahora. La pareja hizo público su idilio en el concierto especial que Beyoncé realizó, en el estadio SoFi de Los Ángeles, California, para celebrar su cumpleaños número 42. Los tortolitos fueron captados divirtiéndose y bailando. Además, de mostrarse muy cariñosos, en diversas ocasiones se dieron apasionados besos sin importar que estaban rodeados de muchas personas. La influencer llevaba un vaso en la mano y portaba un minivestido ajustado en color gris con dibujos negros. Por su parte el protagonista de la película Call Me By Your Name llevaba una chaqueta deportiva, pantalones y gorra negra. Los momentos románticos fueron captados por el medio estadounidense TMZ. Los famosos, quienes se encontraban en la sección VI del mencionado lugar deportivo, estaban cerca de otras celebridades como Kendall Jenner, Lori Harvey, Justine Skye y Justin y Hailey Bieber, además de Adele, Zendaya y Kim Kardashian. Kylie Jenner vestido mensaje Timothee Chalamet Credit: Mike Coppola/Getty Images// Arturo Holmes/MG21/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "¡¡¡Tenía un hombre nuevo cada tres días hábiles!!!"; "Están haciendo todo lo posible para vender esa relación y yo no la compro"; "Siempre terminan conformándose con alguien que no es negro"; "Dos personas aburridas"; "Maldición. Pensé que decían que cuando te vuelves negro, nunca regresas", y "Si la gente cae en esto, entonces dice mucho. Las Kardashian tienen gente dentro para filtrar e inventar historias. Kylie están grabando el beso escenificado. Grita buscando atención", fueron algunas de las reacciones de los internautas. Solo el tiempo dirá si este romance de Kylie Jenner y Timothée Chalamet se consolida.

