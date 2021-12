¿Se confirma que Octavio Ocaña no se disparó como aseguran las autoridades? Nuevos datos sobre el deceso Octavio Ocaña salen a la luz. Hablan quienes acompañaban, en el auto, al actor, cuando ocurrió el incidente que le quitó la vida. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 29 de octubre de 2021, se dio a conocer la muerte de Octavio Ocaña, quien había fallecido tras haberse disparado luego de huir de la policía, según informaron las autoridades. A partir de entonces, hubo una serie de inconsistencias que causaron la extrañeza de su familia; la cual, comenzó a investigar al respecto, pidió apoyo de la presidencia de México y contrató a un equipo legal para esclarecer los hechos. Ahora, se da a conocer que las dos personas que viajaban con el actor en el momento de los hechos, dieron a conocer que el intérprete de Benito Rivers en la serie Vecinos no activó el arma hacia sí. "Ellos dijeron que jamás vieron cuando, supuestamente, él se disparó. Incluso uno de ellos, el que iba atrás, aseguró que nunca vio que Octavio sacara un arma, eso es lo más importante. Justo por eso nos sentimos muy bien, independientemente del avance que ya llevamos en las otras tres carpetas de investigación", mencionó Francisco Hernández, abogado de la familia Ocaña al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). "Hay algunos aspectos de su declaración que no puedo dar a conocer, solo decir que nos sentimos muy optimistas por lo que dijeron". Si bien, la Fiscalía del Estado de México, donde se llevaron a cabo los hechos, aún mantiene su versión sobre las causas del fallecimiento del famoso, estas nuevas declaraciones abren esperanza para esclarecer lo que le ocurrió; que es lo que persiguen sus parientes. "Si se comprueba que alguien alteró la escena del crimen con alguna finalidad culposa o dolosa todo puede cambiar; por eso es que también hay otra carpeta en la Fiscalía General, por la Fiscalía Anticorrupción", advirtió. Octavio Ocaña Octavio Ocaña | Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "No es casualidad que la comisión estatal haya abierto una investigación por oficio, porque existieron disparos por parte de los policías y no estuvieron justificados. Hubo una falla garrafal, que es precisamente que pasaron horas sin que llegaran los servicios periciales, esto significa que durante horas no se resguardó la escena, no digamos del crimen, no se resguardó la escena", agregó. "Diferentes personas participaron y la manipularon y eso puede ser que nos ocasione un daño irreparable".

