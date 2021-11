¿Se confirma mejoría en la salud de Vicente Fernández? Al parecer los últimos reportes médicos sobre Vicente Fernández ¿son esperanzadores y tiran por la borda los rumores de su inminente muerte? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos días, se dio a conocer que Vicente Fernández , quien lleva meses en el hospital tras haber sufrido una caída en su casa de México, había salido de terapia intensiva y se está recuperando de manera lenta. Lo cual, ha dado más tranquilidad y esperanza a sus familiares. Si bien esta mejoría se está dando poco a poco, ha motivado al cantante a seguir trabajando para recuperarse por completo. "[Mi padre está] con muchas ganas, haciendo sus terapias", informó Vicente Fernández junior a los medios de comunicación. "Sabe muy bien que ya no está en el cuarto. Nunca ha perdido la consciencia. Sabe que ya no está en terapia intensiva y eso nos da mucha alegría", agregó. "Nos está dando una gran lección de vida". De continuar con esta tendencia, las posibilidades de que sea dado de alta en breve o cuando menos pueda continuar su tratamiento en casa está creciendo. "Esperemos [que pronto salga del hospital]. De eso se trata [de que se recupere]", advirtió. Lo único que si mencionó el primogénito es que "ahorita no" puede hablar su padre todavía por la traqueostomía que se le practicó. Sin embargo, fue enfático al aclarar que "siempre ha interactuado con todos nosotros". Vicente Fernández Credit: Kevin Winter/Getty Images for LARAS SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Respecto a la estatua que le está realizando el escultor Sergio Garval a El Charro de Huentitán, no quiso dar mayores detalles, pero dejó claro que está "espectacular" por el parecido que tiene con el intérprete de "El Rey". Respecto a la serie biográfica del cantante, el hijo mayor tampoco quiso hablar mucho. "Estamos muy contentos como familia, pero es un tema que hicieron con Netflix, con la productora y se arregló en la oficina [de mi padre]", concluyó. Se espera que Vicente Fernández continúe con restableciéndose como hasta ahora.

