¿Se confirma la relación entre Neymar y Natalia Barulich? Las redes lo dejaron claro: Neymar y la exnovia de Maluma se mostraron acaramelados en sus stories de IG y se llamaron el uno al otro "partners in crime". ¿Dan así por confirmado su noviazgo? By Nuria Domenech ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print ¿Está confirmada la relación entre la modelo Natalia Barulich y el futbolista Neymar? ¡Todo parece indicar que sí porque los dos se compartieron mensajes hoy en un sus stories de instagram de forma muy cariñosa! La modelo colombiana, protagonista del video de la canción Felices Los Cuatro, nació en Los Ángeles hace ahora 28 años. De ascendencia croata y cubana, empezó a dar clases de ballet con tan solo cinco años. La exnovia de Maluma, disfrutó de una niñez acomodada, ya que fue hija de un importante hombre de negocios de Zagreb. Después de convertirse en Miss California alcanzó la fama tras protagonizar el video musical de Britney Spears Work Bitch. Y hoy por fin en su IG mencionó a Neymar, al que todos aseguran ser su novio, como “partner in crime”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Por su parte, Neymar es uno de los futbolistas más famosos del mundo. Nacido en Brasil, se dedicó al deporte profesional desde los diecisiete años. Cuando tras la ruptura de Natalia con Maluma se supieron los rumores del romance entre ambos, se abrió una fuerte polémica entre los fans de Maluma y los fans del archiconocido futbolista. Image zoom En una entrevista que por aquel entonces diera Natalia Barulich en Al Rojo Vivo, la modelo comentó acerca del supuesto romance con Naymar, negándolo rotundamente. “Neymar es solo mi amigo y los medios inventan todas estas mentiras”, aseguró. Barulich dijo haber sido víctima de bullying cibernético después de separarse del cantante colombiano. Image zoom “Me estaba volviendo loca, recibía mensajes dementes. Algunos de los fanáticos están tan locos, me mandaban amenazas de muerte y eran muy crueles conmigo”, confesó sobre los seguidores de Maluma. “Yo estoy simplemente viviendo mi vida sin hacer nada malo y no está bien que una mujer sea acosada en las redes sociales de esa manera”. Advertisement

