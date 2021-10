¿Se confirma la muerte de la madre de Luis Miguel en serie biográfica? Mira lo que se dijo del tema El misterio sobre el paradero de Marcela Basteri, la madre de Luis Miguel, podría haber llegado a su fin. Aquí te decimos por qué. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El misterio sobre la desaparición de Marcela Basteri, madre de Luis Miguel, ha estado presente por décadas. A partir de la transmisión de la serie sobre la vida del cantante se reavivó la polémica al respecto. Durante este programa se dieron algunas pistas de lo que podía haber ocurrido; sin embargo, en el último episodio de la temporada se podría revelar el fallecimiento de la señora. Con el fin de evitar spoilers, solamente se ofrece el diálogo que ocurre entre los personajes del intérprete de "Tengo todo excepto a ti" y su hermano Alejandro Basteri. Justamente, están hablando del proyecto de la bioserie. Alejandro le pregunta al El Sol sobre el personaje de su madre. "¿Y mi mamá? ¿Ya sabes quién va a actuar de ella o no?", menciona Basteri durante la escena. Luis Miguel le muestra una imagen de la actriz. "¡Madres! Si se parece ¿no?", agrega. Luego Alejandro hace una reflexión y menciona "qué guapa era [refiriéndose a Marcela Basteri]". A lo qué su hermano asiente. Otro detalle importante es la cuando se revela la razón por la que el personaje de Aracely Arámbula, madre de los hijos del cantante, no es abordado en la serie. Pero eso tendrá que averiguarlo el público si decide ver la emisión. Luis Miguel Credit: (Alexander Tamargo/Getty Images) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, Diego Boneta, quien interpretó a Luis Miguel en todas las temporadas, agradeció al intérprete de "Un hombre busca a una mujer". "Gracias Luis Miguel por compartir tu historia con nosotros", mencionó un mensaje que dio a conocer en su cuenta de Instagram. Luis Miguel y mama Credit: Mezcalent/Archivo "Toda buena historia llega a su final. Y llegó el momento de decirle adiós a un personaje que interpreté con honor y auténtico placer", expresó Boneta en un video que posteó acompañando el texto anterior. "Cuando decidimos contar la historia de Luis Miguel pusimos con un objetivo; que vivieran y conocieran la historia con nosotros". Ahora, Diego Boneta se desprende del personaje para asumir nuevos y diferentes retos, como lo ha mencionado. Por su parte, Luis Miguel seguirá en sus proyectos personales y, quizá, algún día, se pronuncie sobre esta serie que dio a conocer su historia de vida que ha dejado de ser desconocida.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¿Se confirma la muerte de la madre de Luis Miguel en serie biográfica? Mira lo que se dijo del tema

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.