Se confirma homenaje de José José en México tras la emotiva reconciliación de los hijos del cantante El sueño del príncipe de la canción será finalmente cumplido y el pueblo mexicano podrá despedirle y rendirle el tributo que se merece. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Han sido unos días de mucho dolor e incertidumbre, pero el amor y el respeto a José José ha prevalecido y el cantante recibirá el homenaje que se merece. Tras un duro enfrentamiento mediático de sus hijos Sarita, José Joel y Marysol, los hermanos finalmente llegaron aun acuerdo e hicieron las paces, como su padre habría deseado. El programa Al Rojo Vivo de María Celeste Arrarás, que ha seguido muy de cerca el caso familiar, pudo hablar con el cónsul de México en Miami quien finalmente confirmó lo que todos querían saber: habrá homenaje en México y ya están organizando el traslado del cuerpo a su país de origen. Así lo contaba Jonathan Chait en una entrevista al espacio de Telemundo donde además adelantó cuáles son los requisitos para llevar a cabo la repatriación. “El objetivo de ellos es darle el respeto que merece su padre por quien es, por lo que representa para México y para el mundo, entonces obviamente el objetivo es darle la ceremonia que se merece con la figura que es José José para su país”, adelantó el cónsul. Para eso será necesaria la repatriación del cuerpo, un proceso que según ha descrito es sencillo. Primero se ha de certificar la defunción con el acta que así lo dicta, el permiso del traslado y otra serie de documentos que han de ser tramitados por la familia del cantante que vive en Miami, es decir, su esposa y su hija Sarita. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Según ha indicado ARV el trámite ya está en curso y se realizará muy pronto pues el deseo conjunto es que el admirado cantante descanse por siempre en su amado México. “Como bien han mencionado los familiares el objetivo es que el señor José José sea enterrado en México”, ha confirmado el cónsul tras la reconciliación de los hermanos. El gobierno mexicano ya planea varios homenajes a José José pero la última palabra es de la familia. Todo apunta a que como en otras ocasiones con grandes estrellas el palacio de Bellas Artes sea el lugar donde se haga, pero todavía no se ha definido si así será. Lo que sí es un hecho es que México le espera con los brazos abiertos. Advertisement EDIT POST

