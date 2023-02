Se confirma que sí hay una denuncia por presunta violación contra Pablo Montero Los rumores de que Pablo Montero había sido involucrado en una supuesta agresión sexual contra dos menores de edad dio pie a confusiones, ahora se confirma que exige una denuncia legal en su contra. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos días, se dio a conocer que Pablo Montero fue acusado de abuso sexual de dos menores de edad en Chiapas, México. Los comunicados al respecto por parte de las autoridades y el silencio del actor, ocasionaron confusión pública sobre lo ocurrido, debido a que se rumora que el famoso pagó a las presuntas víctimas para retirar la denuncia y, por otro lado, se asegura que fue algo consensuado y que solo se trató de una chica. Si bien, algunos medios de comunicación han mostrado las supuestas denuncias legales, la duda continuaba. Ahora, la abogada del Montero, Mariana Gutiérrez, confirma que existe un proceso judicial en su contra. "Quiero aclarar que, antes que nada, Pablo [Montero] es un gran amigo mío. He sido su asesora en algunos temas; en este tema en particular, no es mi especialidad, es un tema de derecho penal y él ya tiene a sus asesores legales que lo están apoyando en ese tema", explicó Gutiérrez al programa mexicano de televisión De primera mano (Imagen TV). "Sus asesores legales lo van a apoyar o decirle cuáles son los pasos a seguir. Tengo entendido que sí hay una denuncia en el estado de Chiapas en su contra. Bueno, él argumenta otra otra cuestión, pero ya será cuestión de las autoridades competentes ver cuál es la realidad de los hechos. Yo realmente confío en él". En cuanto a los rumores donde se señala que el famoso supuestamente pagó por el silencio de las denunciantes, la abogada mencionó lo que sabe al respecto. "Eso sí lo desconozco. Lo he escuchado en los medios, pero no tengo ningún conocimiento al respecto", aclaró. Pablo Montero Pablo Montero | Credit: Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Esos delitos son muy delicados tanto el de extorsión como el de abuso sexual, son temas bastantes delicados", continuó. "Reitero, no sé cómo hayan estado los hechos; no estuve ahí, no tengo acceso a la carpeta de investigación". Mariana Gutiérrez, quien asegura el cantante "se encuentra bien", despejó dudas sobre una búsqueda internacional para detenerlo. "Tengo entendido que no era una orden de aprehensión lo que había; lo que escuché es que era, nada más, una orden de localización que había girado el ministerio público a efecto de poder llamarlo a declarar", concluyó. Hasta el momento, Pablo Montero se ha mantenido en silencio, pero ha trascendido que en breve tendrá un encuentro con los medios de comunicación para hablar sobre este asunto.

