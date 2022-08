Se confirma boda de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez Las dudas alrededor del matrimonio entre Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez han quedado atrás. Aquí te damos los detalles del enlace matrimonial de estos famosos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace un par de meses, Cynthia Rodríguez, quien trabaja en el programa de televisión mexicano Venga la Alegría, pidió un permiso para pasar unas largas vacaciones al lado de su pareja sentimental Carlos Rivera. Ambos realizaron un viaje diversos países; cuando dieron a conocer imágenes de su paseo como pareja, comenzaron los rumores de que se habían casado en secreto; lo cual, ¡fue cierto! La conductora reveló que, efectivamente, ya contrajo nupcias con el cantante. "Sí [me casé] con mi esposo Carlos Rivera", confirmó Rodríguez en dicha emisión. "Ustedes saben que [Carlos y yo] somos muy discretos; que siempre hemos manejado esta situación, nuestra parte personal, mucho más privada y hay detalles que obviamente se van a quedar así, pero tenía que venir a contarlo aquí a mi casa, en Venga la Alegría, con el público que tanto me escribió que tanto amor me dio". La también cantante compartió algunas cosas al respecto. "Fue como tenía que ser, con las personas que tenían que ser en ese momento y fue un sueño", agregó. "Así que si quieren detalles, no voy a decir detalles porque como saben somos bastante discretos en ese tema pero sí quería contarles que sí, que estamos felices, en la mejor etapa de nuestras vidas, algo muy íntimo". Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera Credit: Mezcalent; John Parra/Getty Images for Sony Music Latin Entertainment SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cynthia Rodríguez mencionó que aún no está embarazada, pero tanto ella como Carlos Rivera esperan ser padres en breve. "Todavía no. Creo que hay cosas que se tienen que compartir y no, no estoy embarazada, se los digo con todo el corazón al público que nos ama, que me quieren tanto, y que se emocionan en cuanto ven que tengo un poquito abultada la panza, pero es panza normal, todavía no, fueron muchos tacos al pastor. [Ser padres] es el plan, como ustedes lo saben, y esperamos que se nos cumpla este año", aclaró. "Estoy feliz, estamos viviendo la mejor etapa de nuestras vidas. De verdad estoy muy contenta, qué les puedo decir, creo que hay cosas que no se pueden ocultar y creo que el amor y la felicidad son de esas cosas", concluyó.

