Exclusiva: Se compromete Randy Malcom, integrante de Gente de Zona. Aquí todos los detalles Luego de varios años de romance, Annaby Pozo y Randy Malcom unirán sus vida en matrimonio. Descubre aquí el especial momento. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Tras siete años de vivir juntos y un hijo en común, Randy Malcom y Annaby Pozo se han comprometido en matrimonio. La petición de mano por parte del integrante de Gente de Zona ocurrió durante la fiesta de cumpleaños de la modelo; así que lo que parecía una celebración habitual, se convirtió en toda una sorpresa para ella. RELACIONADO: ¡Gente de Zona se vuelve ranchero! Image zoom Cortesía: Randy Malcom y Annaby Pozo El cantante decidió hacerle a la madre de su hijo Malcom una gran y espectacular celebración con amigos y familiares; claro, todos los invitados se realizaron la prueba correspondiente de COVID-19 antes del evento. Así, la fiesta transcurrió de manera normal hasta que llegó una enorme caja que decía “Happy Birthday Annaby”. Cuando apareció el hermoso regalo la festejada lo abrió dejando salir unos unos globos. En uno de ellos se podía leer “Cásate conmigo” y “Will you marry me?”. Image zoom Cortesía: Randy Malcom y Annaby Pozo Acto seguido, Malcom sacó una cajita roja donde venía el anillo de compromiso correspondiente. Los enamorados cerraron este momento con un fuerte abrazo y un beso; mientras tanto, los invitados, aplaudían y vitoreaban ante tan especial acontecimiento. Malcom, hijo de la pareja, y Yunel Escobar, primogénito de Pozo y producto de su relación sentimental con el pelotero del mismo nombre, estaban en primera fila y también mostraron su alegría ante la petición. Image zoom Cortesía: Randy Malcom y Annaby Pozo SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, el intérprete de “La gozadera” colocó en mano de la modelo la joya con la que arranca su camino al altar. Las muestras de amor entre ambos continuaron y realizaron un romántico baile al ritmo de la canción “Dejaría todo” de Chayanne. Image zoom Cortesía: Randy Malcom y Annaby Pozo Aún se desconoce cuándo se llevará a cabo la ceremonia nupcial de Annaby Pozo Randy Malcom; quienes por el momento, disfrutan su romance en compañía de sus respectivos hijos.

