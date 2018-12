¡Sorpresa! Quentin Tarantino se casa con una mujer 20 años más joven que él

Dicen por ahí que en el amor no hay edades y eso quedó confirmadísimo con la sorpresiva boda del cineasta Quentin Tarantino quien a sus 55 años le acaba de dar el sí a una guapa cantante israelí 20 años menor que él.

Daniella Pick, de 35 años, es la afortunada que ha logrado llevar al altar a este soltero empedernido de Hollywood a quien recordamos por filmes como Pulp Fiction, Reservoir Dogs y Django Unchained. Pick es además una cotizada modelo en su país y es hija del conocido cantante Tzvika Pick.

La ceremonia íntima se llevó a cabo este miércoles en Los Ángeles y por la noche la pareja ofrecería un banquete para un selecto grupo de invitados, según confirma People.

Los novios se conocieron en 2009 cuando Tarantino estaba de gira por Israel promoviendo su filme Inglourious Basterds. En 2015 la pareja se reunió cuando él cortó con su exnovia, la diseñadora de vestuario Courtney Hoffman.

Incognito/The Grosby Group

Backgrid/The Grosby Group Spain: Lagencia Grosby

SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

Durante años Tarantino juró fidelidad a una sola cosa en su vida: su trabajo. Y al explicar porqué nunca se había casado decía: “Cuando estoy haciendo una película no hago nada más. Todo gira alrededor de la película. No tengo una esposa, no tengo un hijo. Nada puede interponerse en mi camino”.

Tarantino y Pick anunciaron su compromiso en 2017 frente a invitados de lujo, como Bruce Willis, Samuel L. Jackson, Uma Thurman y Diane Kruger. Su boda llega a solo ocho meses de que el laureado director anunciara su retiro, el cual ocurrirá cuando termine de grabar sus próximas dos películas.

Tarantino se une así al grupo de hombres famosos que se han casado con bellas mucho más jóvenes, como Julio Iglesias, George Clooney, Richard Gere o Tommy Mottola.