¡Paris Hilton se casó con su prometido Carter Reum en una ceremonia privada en Los Ángeles! La socialité neoyorquina dio a conocer la noticia este jueves con una foto vestida de novia en sus redes sociales. "Mi siempre empieza hoy". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¡Paris Hilton se ha casado! La modelo y empresaria dio el 'Sí, acepto' a su prometido Carter Reum en una ceremonia privada en Los Ángeles este jueves, según una fuente confirmó a la revista PEOPLE. Pero además, la propia novia lo gritó a los cuatro vientos con una romántica foto del día más feliz de su vida que compartió en su perfil de Instagram para sus casi 17 millones de seguidores. En ella lucía radiante con su vestido de novia y una sonrisa de eterna felicidad. "Mi siempre empieza hoy. 11/11. Recién casados. Para siempre Hilton Reum", escribió acompañando la romántica imagen de este momento. Los recién casados estuvieron acompañados por grandes amigos y celebridades en este día inolvidable entre los que cabe destacar Kim Kardashian, Kyle Richards y Paula Abdul, entre otros, tal y como dio a conocer nuestra revista hermana. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Esto es tan solo el principio de lo que pudiera parecer una boda gitana ya que contará con dos fiestas más cuyas imágenes serán grabadas para un reality de 13 episodios llamado Paris in Love y que se estrenará el jueves en Peacock. "¡Me apetecía que los fans vieran que encontré a mi príncipe azul y mi boda de cuento de hadas", confesó Paris, de 40 años, en una reciente entrevista con Jimmy Fallon. Paris Hilton and Carter Reum Paris Hilton and Carter Reum | Credit: Photo by Kevin Winter/Getty Images La multimillonaria y su ya marido empezaron su relación a finales del 2019 y en febrero de este año finalmente se comprometieron. "Hubo una química increíble", dijo Paris en una entrevista a PEOPLE en 2020. "Tuvimos nuestra primera cita y no nos hemos separado una noche desde entonces". ¡Qué vivan los novios!

