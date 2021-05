¡Se casó Jeremy Ayala, el hijo de Daddy Yankee! Así fue su romántica boda A sus 21 años, el joven productor ya ha hecho abuelo al cantante y acaba de contraer matrimonio con su ya esposa, Andrea de Castro. ¡Felicidades! Por Teresa Aranguez Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hace dos años, Jeremy Ayala convirtió en abuelo a Daddy Yankee, una feliz noticia en la familia a la que ahora se suma su boda con Andrea de Castro. Con motivo del cumpleaños del joven productor, su ya esposa sorprendió al mundo con una romántica felicitación acompañada de una foto muy especial de la pareja. La instantánea pertenece al día de su boda, lo que confirma que los enamorados finalmente se dieron el 'Sí, acepto' en una ceremonia privada. "Feliz cumpleaños amor mío, que tu sonrisa siempre complemente la mía y cumplas muchos más. No te digo más porque el resto tú lo sabes, te amo con locura. Feliz día al rey de la casa", escribió la dueña de la agencia de comunicación De Castro Media. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Según el diario Primera Hora de Puerto Rico, una fuente allegada a la pareja aseguró que el enlace se llevó a cabo por lo civil en la Isla del Encanto el pasado 8 de marzo, en una ceremonia íntima junto a los suyos. Posteriormente la pareja viajó a Miami y desde allí compartieron estas románticas fotos a bordo de un barco y bajo la luz de la luna. Jeremy y Andrea se conocieron en 2019 y desde entonces derrochan amor tal y como se puede ver en sus publicaciones en sus perfiles sociales. "Agradecido por todas las cosas que has hecho por mí. La única persona que me saca una sonrisa cuando estoy molesto", escribió Jeremy en una reciente publicación junto a una imagen de los tortolitos. Jeremy es el hijo mediano de Daddy Yankee y siempre ha sido muy independiente. Aunque adora y admira a su progenitor, su carrera va por solitario y vive alejado del ojo mediático. ¡Muchísimas felicidades por este nuevo paso!

