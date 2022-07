Se casó hijo gay de René Strickler: "Es un día memorable en la familia" Yannick Strickler, hijo de René Strickler, contrajo nupcias con su novio tras cuatro años de relación sentimental. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En noviembre del 2021, Yannick, primogénito de René Strickler, anunció, tras cuatro años de noviazgo, el compromiso con su entonces pareja sentimental Manuel Alonso Cárdenas. Ahora, la pareja contrajo nupcias con el apoyo del actor argentino, quien fue el primero en darle el apoyo a su hijo mayor. Por ello, no dudó en compartir, de manera pública, imágenes de la boda que se llevó a cabo el pasado fin de semana, tal como lo hizo cuando se dio a conocer la noticia del enlace matrimonial. "Es un día memorable en la familia, hoy legalmente crecemos y crece el amor. Muchas bendiciones y felicidades siempre hijos", escribió Strickler para acompañar las imágenes de la celebración con amigos y familiares que dio a conocer en su cuenta de Instagram. Además, posteó una historia donde se le ve acompañado de los nuevos esposos e incluye los textos "Hoy recibí en la familia a un hijo más" y "Yannick Strickler y Manuel Alonso Cárdenas les deseo muchas felicidades en este camino que inician juntos". Yanni Strickler Yanni Strickler y su padre René Strickler | Credit: IG/Yanni Strickler SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Algunos famosos como Jessica Más, Tato Noriega y Grettel Valdés felicitaron a la pareja en la respectiva publicación. También otros cibernautas enviaron sus mejores deseos a los nuevos esposos. "¡¡Felicidades que sean súper bendecidos!!"; "Felicidades, los queremos y admiramos mucho. Abrazos"; "Enhorabuena mi querido Yanick. Que seas feliz"; "¡¡¡Hermosa Pareja!!! ¡¡¡Qué Dios los Bendiga siempre!!!", y "Felicidades guapos; un brindis por muchos años de buenos momentos", fueron algunos comentarios. También hubo mensajes de felicitación para el intérprete de Juventino "Juve" Del Paso en la telenovela Soltero con hijas por el apoyo brindado a su hijo. "Que padre que aceptes con esa sonrisa a la persona que tu hijo ha elegido"; "Padre ejemplar. Muchas felicidades. Amor es amor"; "Padre ejemplo"; "¡Por más padres así"; "Que padre tan amoroso", y "Eres el mejor papá", agregaron. René Strickler René Strickler siempre se ha mostrado orgulloso de su hijo y lo apoyó en todo momento; así que en el fotografías de este importante evento se le ve sus contento.

