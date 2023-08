Se casó Gabriel Samra El mago de la estrellas con Isaías Acevedo; aquí los detalles Tras una relación sentimental de varios años, Gabriel Samra, El mago de las estrellas" contrajo matrimonio con Isaías Acevedo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Gabriel Samra e Isaac Acevedo Credit: Abdiel Cespedes Tras conocerse en una aplicación para buscar parejas y tener nueve años de relación, el 11 de agosto de 2023, se llevó a cabo la boda de Gabriel Samra con su novio Isaac Acevedo. El evento se realizó en Miami, Florida. "Ambos habíamos salido de una relación anterior y al encontrarnos, supimos de inmediato que éramos exactamente lo que estábamos buscando en una pareja", dijo Samra a los medios de comunicación. Primero se realizó una ceremonia religiosa en la Iglesia Coral Gables donde los enamorados portaron esmoquin de saco beige con detalles dorados, camisa blanca, pantalón, moño y zapatos negros. "El día que yo abrí la aplicación [Isaac Acevedo] fue el primero que me apareció como una opción y al responderme, comenzamos a hablar", continuó. "Nos conocimos al día siguiente en una cena en un restaurante lujoso de Coral Gables y recuerdo que en cuanto lo vi llegar y se sentó en la mesa, supe que era el hombre con el que quería estar el resto de mi vida. Su luz, su energía y su sonrisa, era todo lo que yo estaba buscando". Gabriel Samra e Isaac Acevedo Credit: Abdiel Cespedes Después, hubo un brindis y fiesta en un restaurante Rusty Pelican de la mencionada ciudad estadounidense donde el también conocido como El mago de las estrellas y su ahora esposo portaron un esmoquin de saco azul marino con detalles de flores y ornamentos en color dorado con chaleco a juego, camisa blanca; así como, pantalón, moño y zapatos negros. Gabriel Samra, Jacqueline Bracamontes, Carmen Aub Credit: Abdiel Cespedes SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Entre los invitados, además, de la familia del matrimonio, estuvieron famosos como Jacqueline Bracamontes, Carmen Aub y Federico Díaz, entre otros. "Ambos nos dimos cuenta al mes de habernos conocido que, esto iba en serio; de hecho, él me puso un anillo en mi dedo una mañana al mes de comenzar la relación como símbolo de que él estaba comprometido para estar conmigo y eso significó muchísimo para mí", confesó. Gabriel Samra Credit: Abdiel Cespedes Gabriel Samra recordó cómo fue que Isaac Acevedo le pidió matrimonio. Ahora, los tortolitos están viviendo su luna de miel. "Fue la manera más impresionante que pude haberme imaginado. En una Masterclass en la ciudad de Miami, donde habían más de 300 personas, justamente a la mitad de la clase, de momento, él interrumpe mi presentación", narró. Gabriel Samra, Isaac Acevedo, Federico Díaz Credit: Abdiel Cespedes "Era 14 de febrero, día de los enamorados; él me entrega las flores delante de todos estos testigos y en ese momento cuando yo estoy viendo emocionado las flores, él se arrodilla y con voz firme me pide matrimonio", continuó. "Por supuesto le dije ¡sí quiero casarme!".

