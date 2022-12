Se casó Oka Giner, actriz de la telenovela Corazón guerrero Altair Jarabo y su esposo estuvieron presentes en la romántica boda, que tuvo lugar en una hacienda ubicada en Cuernavaca, Morelos, en México. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Boda Oka Giner e Ignacio Redondo Boda Oka Giner e Ignacio Redondo | Credit: Christian Garcia | BR Studio @christiangarciamx Llegó el día más esperado por Oka Giner. La actriz mexicana, quien interpreta a Doménica en la telenovela Corazón guerrero (Univision) que protagoniza Alejandra Espinoza, se casó el pasado sábado con su pareja de años, el comediante venezolano Ignacio Redondo. La boda de estilo boho tuvo lugar en una hermosa hacienda ubicada en Cuernavaca, en el estado mexicano de Morelos, donde la actriz mexicana y su novio se juraron amor eterno ante la atenta mirada de numerosos familiares y amigos cercanos, que no dudaron en darse cita en el lugar para acompañarlos en este día tan especial de sus vidas. "Mi boda fue mucho mejor de lo que jamás imaginé", expresó Giner este lunes a través de sus historias de Instagram. "Mis invitados tienen la culpa de eso porque fueron a darlo todo". Boda Oka Giner e Ignacio Redondo Boda Oka Giner e Ignacio Redondo | Credit: Christian Garcia | BR Studio @christiangarciamx Boda Oka Giner e Ignacio Redondo Boda Oka Giner e Ignacio Redondo | Credit: Christian Garcia | BR Studio @christiangarciamx Boda Oka Giner e Ignacio Redondo Boda Oka Giner e Ignacio Redondo | Credit: Christian Garcia | BR Studio @christiangarciamx Boda Oka Giner e Ignacio Redondo Boda Oka Giner e Ignacio Redondo | Credit: Christian Garcia | BR Studio @christiangarciamx Boda Oka Giner e Ignacio Redondo Boda Oka Giner e Ignacio Redondo | Credit: Christian Garcia | BR Studio @christiangarciamx A la boda acudieron diferentes rostros del medio artístico, entre ellos compañeros de Oka en la telenovela que Univision transmite actualmente de lunes a viernes a las 3 p. m., hora del Este, como la actriz mexicana Altair Jarabo, quien interpreta a su hermana en la citada ficción. Como no podía ser de otra forma, Altair llegó acompañada de su esposo, el empresario francés Frédéric García, con quien contrajo nupcias el año pasado en un castillo en Francia. Altair Jarabo Altair Jarabo y su esposo Frédéric García | Credit: Instagram Altair Jarabo "Les deseo una vida juntos llena de amor. Los queremos mucho", escribió Jarabo desde sus historias de Instagram, donde cuenta con casi 4 millones de seguidores. Altair Jarabo Oka Giner y su ya esposo | Credit: Instagram Altair Jarabo "¡Qué bonita boda, qué guapos los novios y qué lindo les quedó todo!", agregó la actriz junto a otra instantánea en la que ella y su esposo posan en compañía de los recién casados. Oka Giner Altair Jarabo, Oka Giner, Nacho Redondo y Frédéric García | Credit: Instagram Altair Jarabo Alejandra Espinoza no estuvo presente en la boda, pero sí envió sus bonitos deseos a la pareja. "Tan hermosos, les deseo una vida llena de risas y muchas cosas buenas", escribió la conductora y actriz mexicana en redes. La luna de miel tendrá que esperar La actriz y su novio han tenido que aplazar su luna de miel debido a que Oka se encuentra grabando actualmente en México como protagonista la telenovela de TelevisaUnivision Perdona nuestros pecados, historia en la que tiene como pareja a Emmanuel Palomares. Precisamente, el actor venezolano también acudió al enlace matrimonial.

