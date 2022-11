Aylín Mujica confiesa que se casaron con ella por conveniencia Por primera vez, Aylín Mujica narra lo que vivió con uno de sus exmaridos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es por todos conocidos que Aylín Mujica se ha casado en tres ocasiones. La primera fue con Osamu Menéndez cuando la actriz solo tenía 19 años de edad. De esa relación sentimental, que tuvo una duración de tres años, nació su primogénito. Posteriormente, contrajo segundas nupcias con Alejandro Gavira, con quien procreó a su segundo hijo. Finalmente, la famosa se casó con un actor de nombre Gabriel Valenzuela. De acuerdo con la también conductora de origen cubano, este último enlace matrimonial, que solamente duró dos años, fue porque el hombre se casó por conveniencia para obtener los papeles de residencia en Estados Unidos, donde la intérprete de Rocío en la telenovela Juego de mentiras radica desde hace años. "La tercera fueron dos años también porque nada más se casó por los papeles", reveló Mujica al programa mexicano de televisión Montse y Joe (Unicable). "Era colombiano. Decía que me amaba, pero cuando le llegó la residencia se fue de la casa, rápido, se la dieron creo que como en un año y pico. Le llegó la residencia y a los dos días se fue". Aylin Mujica Aylin Mujica | Credit: Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pese a todo, la famosa está feliz porque fruto de ese idilio nació su hija menor Violeta. Aunque reconoce que no se le ha dado tener matrimonios largos, tal como ha quedado demostrado. "A mí nunca me dieron las cuentas, ni 3 ni 7 ni 21, nunca se me dio. Me casé tres veces, pero nunca se me dio mantener el matrimonio", advirtió. "Dicen que ahí me parezco a Violeta, sí. Fue el regalo de mi vida. Creo que el tener una hija me cambió la vida totalmente y ha hecho que me haya dedicado a ella porque conocí el verdadero amor, a mis hijos obviamente que los amo, pero siempre fueron los niños y ella es mi compañera de vida, de viaje, nos maquillamos juntas". Aylín Mujica disfruta ahora de la soltería y sus hijos.

