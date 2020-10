¡Se casa otro Montaner! ¡Ricky y su novia Stefanía Roitman se han comprometido! ¡Boda a la vista! El último hijo soltero de Ricardo Montaner acaba de darle el anillo a su novia, la bella actriz argentina. ¡Tenemos los detalles! Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir ¡Nuevas campanas de boda en la familia Montaner! Ricky Montaner, quien tiene 29 años, se casa con la actriz argentina Stefanía Roitman, de 26, y así de felices anunciaron hoy su compromiso a los cuatro vientos desde sus redes. “¡Dijo que sí!”, escribió sencillamente Montaner bajo la linda foto en la que besa a su novia mientras ella luce el anillo de pedida en su mano izquierda: “¡Dije que sí!” escribió ella mostrando otra tierna foto del romántico momento: “¡Mi hermanita!” contestó su futura cuñada, Evaluna, quien tuvo una boda de ensueño con el cantante Camilo a principios de año, el pasado mes de febrero. Su futuro suegro, Ricardo Montaner, también le dejó un mensaje de lo más cariñoso a su nueva nuera: “Me haces muy feliz, haciendo feliz a mi hijo… Te amo y voy a ser testigo de la felicidad que ambos merecen. Tener una nuera judía es un regalo de Dios”, finalizó. Ella le contestó: “¡Te amo! ¡Te amo! Gracias por la familia! ¡Gracias por tanto amor! Me emociona cada momento y lo que viene…”. El famoso cantante arrancó las risas de sus seguidores cuando una fan le preguntó: “¡Ay no! ¡Montaner! ¿No tenés otro hijo para mí?” A lo que él respondió: “Déjame contar bien…”. Marlene Salomé, mamá del novio, celebró a la pareja con las mismas palabras que su esposo: “Estamos completos” y añadió, como toda buena madre presumiendo a sus polluelos, las etiquetas de mis hijos son los mejores y mi tribu. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las celebridades no tardaron en reaccionar. “¡Se nos casa el último Montaner! ¡Listo para llorar nuevamente!”, escribía el cantante Johann Vera. “¡Increíble! ¡Felicidades a los dos!”, comentó Joy Huerta. Sebastián Yatra, Christian Acosta, Llane, Julián Turizo, las felicitaciones de infinidad de famosos se sucedieron en cascada para esta familia del entretenimiento tan querida por los latinos.

