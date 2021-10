Se casa hija del fallecido Paul Walker y Vin Diesel camina con ella al altar Meadow, la hija Paul Walker contrajo nupcias ¿por qué Vin Diesel la llevó al altar en representación del fallecido actor? Aquí todos los detalles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 30 de noviembre de 2013, Paul Walker falleció en un accidente automovilístico. Dejó a una hija de nombre Meadow Rain, quien ahora tiene 22 años de edad. La joven contrajo nupcias a principios de este mes de octubre con el actor y modelo Louis Thornton-Allan; sin embargo, fue hasta ahora cuando compartió imágenes de este momento especial en su vida. Lo que destacó en una de las instantáneas fue Vin Diesel, quien era gran amigo de su padre tras trabajar juntos en la saga de películas Fast and Furios; este actor caminó con ella del brazo y la entregó en el altar. De hecho, cuando Walker murió, fue el protagonista de la película Bloodshot quien se convirtió en tutor legal de la entonces adolescente. Hace un tiempo, la chica mencionó públicamente que la pandemia retrasó sus planes de boda; además, ocasionó que diversos familiares cercanos y amigos no pudieran asistir al enlace a causa de las restricciones de viaje. Paul Walker, Meadow Walker Credit: Meadow Walker/Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sin embargo, eso no fue impedimento para que la novia tuviera una hermosa "celebración muy íntima". "No podríamos haber imaginado que fuera más perfecta y personal", comentó. Meadow compartió un video en blanco y negro, donde se pueden apreciar diversas imágenes del especial evento; incluyendo, momentos donde se aprecia el cariño que siente por Diesel y lo importante que es su vida. "Estamos casados", fue la frase que utilizó para acompañar dicho audiovisual. Por su parte, Vin Diesel dio a conocer una imagen pintada por una fanático, donde se ve parte de su rostro y el de Paul Walker. "Apreciando el arte de tu fan… todo el amor siempre", mencionó en dicha publicación.

