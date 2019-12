¿Se casa Mayeli Alonso? La exesposa de Lupillo Rivera, Mayeli Alonso, presumió una brillante joya que tiene a todos sus seguidores preguntándose si volverá pronto al altar. By Isis Sauceda / L.A. ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Mayeli Alonso, la exesposa de Lupillo Rivera, hizo soltar las alarmas con un llamativo anillo que lució muy prominentemente en una fotografía compartida en redes sociales. Alonso había alejado su vida sentimental de las cámaras desde que se la vinculó con el intérprete Jesús Mendoza hace más de un año, Pero las fiestas navideñas parece que la han hecho cambiar de opinión. De acuerdo al dicho que reza que una imagen vale más que mil palabras, Mayeli aclaró los rumores de su relación con el cantante con una fotografía en su cuenta de Instagram. “De las mejores Navidades de mi vida”, escribió junto a la imagen, en la que se la ve durmiendo al lado del cantante. Pero lo que más llamó la atención de sus fanáticos fue la gigantesca sortija de brillantes que presume en su mano izquierda. ¿Boda a la vista? Es la pregunta que se han hecho sus seguidores, que se han desbordado en enviar sus mensajes de apoyo y felicitaciones. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La respuesta a la pregunta parece que tendrá que esperar, ya que Mayeli ha evitado aclarar si en efecto Mendoza le propuso matrimonio. Por el momento, el intérprete se limita a asegurar que Mayeli le brinda la tranquilidad que necesita. Así lo expresó publicando la misma fotografía en su cuenta de Instagram. “Mi tipo de paz”, escribió. ¡Que viva el amor! Advertisement

