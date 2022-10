¡Maite Perroni no fue la única! Actriz de Los ricos también lloran ¡también se casó el fin de semana! La actriz de la telenovela estelar de Univision contrajo nupcias el sábado con su pareja en una mágica boda a la que asistieron varios integrantes del elenco de Los ricos también lloran. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Los ricos también lloran Actrices Los ricos también lloran; Maite Perroni | Credit: Instagram (x2) Maite Perroni se casó este fin de semana en México con su pareja, el productor de televisión Andrés Tovar. "Nunca esperaba casarme, en realidad para mí es un momento muy importante porque creo que el tomar una decisión así de vida es demasiado importante y es determinante y es una ilusión muy grande, y el poder compartir con Andrés esta historia, esta ilusión, este plan, este sueño, este proyecto que tenemos juntos creo que es una de las certezas más claras que no he tenido una duda en ningún momento. Es tan claro y tan real que es mejor de lo que podría haber imaginado", expresaba la novia ante la prensa en este día tan especial para ella. Pero la exintegrante de la extinta agrupación musical RBD, quien supera los 10 millones de seguidores en Instagram, no fue la única que se vistió de blanco el fin de semana. Maite Perroni Maite Perroni y Andrés Tovar en su boda | Credit: Instagram El sábado también contrajo nupcias otra actriz mexicana, quien a diferencia de Maite se encuentra actualmente al aire en la pantalla de Univision como parte del elenco de la nueva versión de Los ricos también lloran, telenovela que protagonizan Claudia Martín y Sebastián Rulli y que la cadena de habla hispana transmite de lunes a viernes a las 9 p., m., hora del Este. Michelle Jurado Michelle Jurado, Claudia Martín, Mimi Morales y Lore Graniewicz, actrices de Los ricos también lloran (Univision) | Credit: Instagram Michelle Jurado Se trata de Michelle Jurado, quien da vida a Paty en el exitoso melodrama de TelevisaUnivision. "[Estoy] feliz y agradecida porque Paty me regaló risas, amigos, familia, magia y sueños cumplidos. Gracias vida por regalarme a Patricia Luna porque llegaste a cambiar mi vida", escribía la actriz en marzo de este año con motivo del fin de las grabaciones de la exitosa telenovela. Michelle, quien se declara en su biografía de Instagram una "enamorada del teatro y amante de la danza", se casó con su pareja de años en una mágica boda celebrada en Cuernavaca, Morelos. Michelle Michelle Jurado y Pepe González ¡se casan! | Credit: Instagram Pepe González SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Entre los invitados que asistieron al casamiento había varios integrantes del elenco de Los ricos también lloran, entre ellas las actrices Lore Graniewicz y Mimi Morales, quienes interpretan a Britny y Guadalupe respectivamente; así como Andy Lo, quien da vida al periodista Maikel. Los ricos también lloran Mimi Morales, Andy Lo, Rebeca Gucon y Lore Graniewicz en la boda de Michelle Jurado | Credit: Instagram Andy Lo ¡Muchas felicidades a los recién casados!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Maite Perroni no fue la única! Actriz de Los ricos también lloran ¡también se casó el fin de semana!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.