Close

¡Se casa actriz de El señor de los cielos! Carmen Aub no dudó en acompañar a la actriz en este día tan importante para ella. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Dayana Garroz, la coronela Ámbar de la exitosa superserie de Telemundo El señor de los cielos, inició el 2021 por todo lo alto. Tras convertirse en madre el año pasado, la actriz venezolana se casó recientemente con su pareja, el actor y modelo español Diego Otero, en una íntima ceremonia celebrada en Miami a la que asistieron varios familiares y amigos. "Me casé de sorpresa. Así son las bodas en tiempos de COVID. Cuando es la hora es la hora", expresó este jueves Dayana a través de las redes sociales junto a varias imágenes en las que recoge algunos de los emotivos momentos que vivió al dar el esperado: ¡Sí, acepto! "Y dije que sí acepto. Lo haré cada mañana al despertar. Te amo", compartió en otra publicación en la que aparece posando de lo más enamorada junto a su flamante esposo. Aunque debido a la crisis sanitaria originada por la imparable propagación de la enfermedad infecciosa provocada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 solo pudieron asistir las personas más cercanas a la pareja, el enlace matrimonial tuvo, como no podía ser de otra forma, representación entre sus invitados del elenco de El señor de los cielos, en este caso a través de Carmen Aub. La inolvidable Rutila Casillas no dudó en acompañar a los novios en este día tan importante para ellos siendo su testigo principal. "Dayana y Diego aún recuerdo el momento de su flechazo, ni el covid los paró. Felicidades", escribió en Instagram la actriz mexicana junto a una serie de imágenes de la boda.

Close Share options

Close Close Login

Close View image ¡Se casa actriz de El señor de los cielos!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.