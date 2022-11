Se cancela orden de aprehensión contra Inés Gómez Mont por defraudación fiscal Una de las órdenes de aprehensión contra Inés Gómez Mont ha quedado invalidada. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En julio de 2022, se dio a conocer que a las órdenes de aprehensión por los presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita en contra de Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga, se sumaba otra por defraudación fiscal equivalente a 12 millones de pesos (618 mil dólares aproximadamente) para la conductora. Ahora, una jueza federal dio la instrucción de dejar sin efecto dicho recurso legal en contra de la famosa, según dio a conocer el diario mexicano Milenio. Rosa Montaño Martínez, jueza Décimo Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal, fue quien emitió, el pasado 30 de septiembre, dicha sentencia; la cual, fue impugnada por el Ministerio Público de la Federación, por lo que será un Tribunal Colegiado el que analice el caso y determine si confirma, revoca o modifica el fallo. "Aunado a que en la orden de aprehensión reclamada, no se establecieron las cantidades que efectivamente fueron declaradas como ingresos y cuales fueron considerados como acumulables", argumentó la defensa de Gómez Mont. "Lo cual, impide establecer la existencia de un hecho con apariencia de defraudación fiscal equiparada, lo que resultaba necesario a fin de actualizar el elemento específico de consignar cantidades menores; ello es así, pues existe gran diferencia entre declarar impuestos e interpretar la naturaleza fiscal de los mismos a no declararlos, diferencias que no son susceptibles de distinguirse en el acto reclamado". Los representantes legales de la conductora mencionaron que "la petición ministerial se realizó bajo el supuesto de que se declararon ingresos menores para efecto de determinar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) en el ejercicio fiscal 2014". Ines Gomez Mont Ines Gomez Mont | Credit: Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Según el expediente judicial correspondiente, Rosa Montaño Martínez ordenó a Alberto Torres Villanueva, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el reclusorio Oriente, emitir una nueva determinación, donde se lleve a cano el análisis de los datos de prueba con los que se sustentó la orden de captura. Como se mencionó la decisión final para revocar o confirmar dicha orden de aprehensión en contra de Inés Gómez Mont se encuentra en manos del Tribunal Colegiado.

