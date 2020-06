¿Se cancela boda de Ariadne Díaz y Marcus Ornellas? ¿Qué pasó con el enlace matrimonial entre Ariadne Díaz y Marcus Ornellas? La duda la despeja el actor y explica la decisión que tomó la pareja al respecto. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Tras la petición de matrimonio de Marcus Ornellas a Ariadne Díaz, la pareja ya estaba realizando los preparativos para el enlace nupcial. Sin embargo, la crisis sanitaria que se vive actualmente en el mundo los ha obligado a posponer el evento por un tiempo. Es el propio actor quien explica la situación. “Ahorita no es momento de hacer mucha aglomeración de gente”, explicó Ornellas al programa mexicano de radio Todo para la mujer (Radio Fórmula). “También por el hecho de la familia que está fuera, que no vive aquí en México. [Es complicado ahora] poder juntar a toda la familia”. RELACIONADO: Ariadne Díaz sale de Televisa Image zoom Ariadne Díaz Instagram Ariadne Díaz El intérprete de Porfirio Corona en la telenovela Falsa identidad asegura que hay factores de prevención que deben considerarse en este momento, debido a que sus padres tendrían que viajar de su natal Brasil y tienen una edad que forma parte de los grupos vulnerables. “[Se deben hacer] viajes en avión”, agregó. “Es un tema difícil. Mi mamá tiene 65, mi papá casi 70 [años]. O lo hacemos allá o lo hacemos aquí”. Image zoom De acuerdo con el actor, este evento es un momento para festejar una relación de varios años y un hijo de 4 años, Diego. Por lo tanto, tampoco le preocupa a los enamorados que se retrase por un tiempo más mientras todo regresa a la normalidad. “Vamos a esperar tantito y lo haremos con más calma”, reveló. “Es una excusa para celebrar nuestra unión, celebrar con nuestros amigos nuestra unión, porque el compromiso ya existe”. Image zoom Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Mientras tanto, Marcus Ornellas promociona el lanzamiento en México de la teleserie Rubí, en la que interpreta al personaje de Lucas Fuentes Morán. Además dio a conocer de su nuevo proyecto en una serie de televisión, cuyas grabaciones han sido pospuestas por la pandemia.

