Se aviva la polémica: “Creo que me tendieron una trampa”, dice Chiquis Rivera ¿Quién mandó los paparazzi tras la hija de Jenni Rivera y Mr Tempo para grabar las comprometedoras imágenes? El misterioso mensaje de Chiquis que después borró de su cuenta y hace que todo tome un giro diferente. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Después del gran amor que sintieron alguna vez el uno por el otro, Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez han puesto el punto final a su relación. Después de la última crisis en su matrimonio el pasado verano, la cual concluyó con un final feliz, los fans de la pareja tenían esperanzas de que su para siempre sobreviviera a los altibajos, pero no ha sido así. Lo que parecía una separación amistosa, con una Chiquis decidida a no mirar atrás y un Lorenzo arrepentido y deseoso de recuperar a su mujer, ha cambiado de rumbo a raíz de unas polémicas imágenes de video que vieron la luz hace unos días, de la hija de Jenni Rivera besando al empresario Jorge Cueva también conocido como Mr. Tempo. Image zoom IG Chiquis IG Lorenzo Méndez IG Jorge Cueva Ante la evidencia de que Chiquis, ya separada de Lorenzo Méndez, estaba haciendo su vida, la cantante negó un romance con el empresario e interpuso su demanda de divorcio dando paso a la ruptura del último lazo que unía a los cantantes. Image zoom Ventanenado / Youtube Mr Tempo es el nuevo socio de Chiquis, quien adelantó que ella será la imagen de un tequila. Mucho se ha hablado acerca de la posibilidad de que esto fuera un truco publicitario de ambos, dudas que se disiparon en el ambiente de Chiquis ante las declaraciones que dio visiblemente muy afectada frente a los reporteros en el aeropuerto tras el escándalo. Image zoom IG Chiquis/Mr Tempo SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En medio de la polémica, Un Nuevo Día sacó a la luz este tuit de Chiquis de hace poco más de 24 horas, que publicó en su red y después borró: “Creo que me han tendido una trampa”. Image zoom Twitter Chiquis Algo que podría dar sentido al comentario que escribió Lorenzo Méndez bajo el video compartido por El Gordo y La Flaca en el que el ex de Chiquis llamó “payaso” a Mr. Tempo. “Está buena la promo”, le escribió, algo de lo que también acusan los internautas al empresario en todas las redes. Image zoom IG El Gordo y La Flaca ¿Está en la mente de Chiquis que quizá Mr Tempo llamó a los paparazzi tendiéndole así una trampa para darse publicidad? Un capitulo más en este inesperado triángulo de emociones que tiene vuelta loca a la opinión pública.

