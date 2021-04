Elige a tu Bello, ¡este viernes anunciamos a los dos ganadores! ¡Entramos en la recta final! Mira cómo va la votación y sigue apoyando a tus candidatos favoritos. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir ¡Ahora sí, viene lo bueno! Entramos en la recta final de la votación de Elige a tu Bello 2021. Desde el 15 de marzo pasado abrimos las votaciones para que el público decida de entre cinco hombres y cinco mujeres a los dos candidatos que entrarán en la codiciada lista de 'Los 50 más bellos" de People en Español de este año. Las cinco aspirantes femeninas son Marimar Vega y Michelle González, Fátima Molina y Fabiola Guajardo, y Jenicka López. Y en cuanto a los galanes tenemos a Carlos Adyan; Mike Bahía; Joaquín Ferreira, Ángel Villagómez y José Eduardo Derbez. Entra aquí para votar: https://peopleenespanol.com/celebridades/votaciones-elige-tu-bello-2021/ ¿Quién quieres que sea el ganador? ¡No olvides seguir apoyando a tus favoritos hasta el 9 de abril, cuando daremos a conocer a los dos ganadores de la votación Elige a tu bello 2021! ¡Mira cómo va el voto hasta el momento! Elige a tu bello tercera semana ellas Image zoom Credit: People en Español elige a tu bello tercera semana ellos Image zoom Credit: People en Español SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Marimar Vega Para quien se pregunte de dónde heredó Marimar Vega el talento y el carisma, fue de su padre, el primer actor Gonzalo Vega. Al igual que su progenitor, esta mexicana de 37 años ha conquistado las tablas con su trabajo en series como, entre otras, Capadocia, Silvana sin lana y El juego de las llaves (Pantaya). Fabiola Guajardo Si alguien puede jactarse de ser polifacética es Fabiola Guajardo. Así como puede convertirse en la aguerrida Silvia Cantú en Buscando a Frida (Telemundo), la mexicana de 34 años se sube al escenario para interpretar "Contigo" junto a Kalimba, marcando su debut como cantante. ¡Más que bella sin duda! Fátima Molina A pesar de las polémicas, Fátima Molina sigue su lucha por romper los estereotipos en los culebrones. Sin importar lo que piensen de su lunar o tono de piel, la morenaza de fuego de 35 años protagoniza Te acuerdas de mí (Univision). "Ojalá podamos ver en nuestras pantallas la diversidad en todos sus aspectos". Jenicka López A otra a quien las críticas no le quitan el sueño es a Jenicka López. La hija de la fallecida cantante Jenni Rivera creó su propio canal de YouTube, en el que presenta tutoriales de maquillaje que la han llevado a asociarse con varias marcas. Además, la mexicoamericana de 23 años es modelo de ropa para mujeres con curvas. Michelle González Tras causar revuelo con su papel de Fernanda Navarro en el culebrón Imperio de mentiras por no ser la típica protagonista de telenovela, Michelle González va por más. Este año, la actriz mexicana está escribiendo una serie y buscará hacerle la competencia a Eiza González en Hollywood. Mike Bahía No es de extrañar que el cantante Mike Bahía tenga más de 5 millones de seguidores en las redes, ya que el colombiano de 33 años se ha encargado de llegar a todos los rincones del mundo con temas como "Quédate aquí", "Serenata" y "La lá". Un talento digno de estar en "Los 50 más bellos", ¿no creen? Joaquín Ferreira Detrás del cuerpazo que presume el argentino Joaquín Ferreira en las redes sociales y en series como El club de cuervos (Netflix) o La suerte de Loli (Telemundo) se esconde un artista plástico de 34 años amante del arte y los deportes extremos. Un poquito de acción no caería mal en los bellos, ¡che! Carlos Adyan Con 25 años cumplidos, Carlos Adyan tiene mucho que contar. Antes de convertirse en presentador de En casa con Telemundo y hacer entrevistas a personalidades del medio artístico, el puertorriqueño fue locutor de radio en emisoras en Miami y hasta asistente del mismísimo Marc Anthony. José Eduardo Derbez El apellido que tiene es de mucho peso, pero pesan aún más su talento y carisma, que han enamorado a los televidentes en la serie De viaje con los Derbez (Pantaya) y a los amantes de los pódcast con El pedcast, en el que el actor de 28 años hace entrevistas y cuenta chistes. Justo lo que hace falta hoy: ¡reír! Ángel Villagómez El sueño de este ecuatoriano de 38 años era ser actor, pero la vida le tenía preparado el periodismo como destino. Tras ser el corresponsal en Escándalo TV, actualmente lo vemos en Hoy día (Telemundo). También trabaja con su fundación homónima para ayudar a niños con cáncer y personas de bajos recursos en su natal Manabí.

Share options

Close Login

View image Elige a tu Bello, ¡este viernes anunciamos a los dos ganadores!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.