¡Se acabó! Sofía Vergara bellísima en la agridulce despedida de Modern Family ¡Se acabo Modern Family! La actriz colombiana salió a celebrar con sus compañeros de reparto el final de una era televisiva que le convirtió en la actriz mejor pagada de la televisión en Estados Unidos. ¡El reparto de Modern Family celebró sus once años de estar en el aire y el final de la serie en el Sunset Room de Hollywood! La actríz Sofía Vergara llegó bellísima acompañada de Joe Manganiello. Sofía Vergara, Sarah Hyland y Ariel Winter se coordinaron para ir de negro a su wrap party donde celebraron con un sabor agridulce el éxito mundial de la cómica serie y el fin de la misma. "Amo a toda esta gente con todo mi corazón. Once años juntos prueba que tú y tu hermana televisiva comienzan a vestirse igual, seremos hermanas por siempre y pelearemos por el mismo profesor", dijo a sus ya 28 años Hyland, compartiendo fotos con sus hermanos en la serie, Ariel Winter y Nolan Gould. "Siempre nos tendremos los unos a los otros". Sofía Vergara compartió un video bajo el que escribió: "¡Se acabó la fiesta! ¡Adiós estudio 5! ¡11 años de Modern Family!" El último día de rodaje, celebrando el final de las últimas escenas con sus compañeros, se podía ver a la exitosa colombiana emocionada hasta las lágrimas al ritmo de la canción "Time of Your Life" de Green Day's, al terminar su última grabación. Mientras que Sofía Vergara estaba visiblemente emocionada, Hyland, Julie Bowen y Jesse Tyler Ferguson le rodean con cariño. La serie de Modern Family tuvo un éxito sin precedentes, encumbrando a Sofía Vergara hasta convertirla en la actriz mejor pagada de la televisión en Estados Unidos. Después de estrenarse en 2009, la serie ha ganado hasta 5 Emmys a la Mejor Comedia. En febrero del año pasado, ABC anunció que la temporada número once sería la última y podremos ver el episodio final el próximo 8 de abril.

