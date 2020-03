¡Se acabó! Meghan Markle y el príncipe Harry se despiden de Instagram ¡Fin de la realeza para Meghan y Harry! Hoy es sin duda un día triste para la familia real británica y ahora también para los fans de la pareja, quienes no podrán volver a seguir sus pasos online. By Nuria Domenech ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Se acabó… Mañana se cumple el plazo de la salida de los duques de Sussex después de la retirada de sus cargos oficiales como miembros de la familia real británica. Image zoom Hoy, lunes 30 de marzo, un día antes de su partida oficial, Meghan Markle y el príncipe Harry se adelantaron para despedirse de su fieles seguidores en instagram, cuenta que abandonan cuando amasan una cantidad de más de 11 millones de seguidores. “Gracias a esta comunidad por el apoyo, la inspiración y el compromiso compartido de hacer el bien en el mundo”, escribieron en la nota, firmado esta vez, no como Sus Altezas Reales ni como duques de Sussex sino, sencillamente, por Harry y Meghan. Image zoom Un portavoz de la pareja aseguró que “tanto su cuenta de Instagram como su página de Internet seguirán activas, aunque no volverán a utilizarlas” y añadió que la pareja “pasará los próximos meses enfocada en su familia y haciendo lo que puedan, en público o en privado, para cumplir con sus compromisos previamente adquiridos para seguir apoyando las fundaciones de caridad en las que están involucrados, mientras desarrollan su propia organización a la que se dedicarán en un futuro”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Este es el texto completo que los duques de Sussex escribieron como despedida, en medio de la expansión mundial del Covid-19, un nuevo coronavirus convertido en pandemia que está azotando al mundo y cambiándolo, quizá, para siempre. “Estamos viviendo un momento extraordinariamente frágil en el planeta, todos podemos sentirlo. Pese a esto, estamos seguros de que todo ser humano tiene el potencial de hacer una diferencia –como hemos visto alrededor del mundo, en nuestras familias, en nuestras comunidades y aquellos que están luchando en primera línea- y juntos podemos ayudarnos a cumplirlo. Lo más importante ahora mismo es el bienestar y la salud de todos, y encontrar la soluciones pertinentes para tantos problemas que tenemos frente a nosotros como resultado de esta pandemia. Mientras buscamos cómo encajar este cambio global que nos exige un cambio de hábitos, estamos estudiando como podemos contribuir de la mejor manera. Aunque no nos vean por aquí, el trabajo continúa. Gracias a esta comunidad por el apoyo, la inspiración y el compromiso compartido de hacer el bien en el mundo. Esperamos poder reconectar con Vds. muy pronto. ¡Fueron estupendos! Hasta entonces, cuídense mucho y cuiden también los unos de los otros. Harry y Meghan.” Advertisement

Close Share options

Close View image ¡Se acabó! Meghan Markle y el príncipe Harry se despiden de Instagram

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.