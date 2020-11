Close

¡Se acabó llorar! Lorenzo Méndez arrasa en su reaparición en los escenarios tras su divorcio Con motivo del homenaje a José Alfredo Jiménez, el ex de Chiquis Rivera volvió a la tarima más fuerte y positivo que nunca sorprendiendo con su voz y sus ganas de tirar hacia adelante. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir No más sufrimiento. Ese fue el mensaje que Lorenzo Méndez transmitió sobre el escenario con su voz, su energía renovada y su sonrisa. Con motivo del homenaje al gran José Alfredo Jiménez, el cantante se subió a la tarima para dar lo mejor de sí mismo a su fiel público. ¡Y vaya si lo hizo! A ritmo de banda se metió a todos en el bolsillo con una interpretación espectacular y sin peros de las míticas rancheras del mexicano que dejó al descubierto el arte y el talento que desborda el artista. A pesar de su dolor por su separación de Chiquis Rivera, Lorenzo demostró ser un hombre nuevo con muchas ganas de mirar al futuro con optimismo e ilusión. Se trata de su primera puesta en escena desde que se anunciara la ruptura de la pareja. Desde entonces, el artista y su ya exmujer intercambiaron mensajes y alguna que otra indirecta en redes no precisamente amistosas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las recientes apariciones en medios y entrevistas de Lorenzo visiblemente afectado denotaba un estado de ánimo muy decaído por parte del cantante. Una actitud que parece haber cambiado dispuesto a dejar su pasado atrás y centrarse en su otro gran amor, su carrera. Su vozarrón y su impresionante interpretación le valieron los aplausos y los halagos de todos, una inyección de energía que seguro le sirve de motivación para mirar al frente animado y positivo.

