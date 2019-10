¿Se acabó el amor entre Kylie Jenner y Travis Scott? Aseguran que se han dado un tiempo La pareja y padres de la pequeña Stormi parece que han puesto en pausa su relación debido a sus complicadas obligaciones laborales. By Isis Sauceda / L.A. ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Los problemas amorosos regresan al famoso clan de las hermanas Kardashian-Jenner y aunque el nuevo contratiempo aparentemente no tiene nada que ver con infidelidades, si hay una separación. Esta vez le tocó el turno a la menor de la familia, Kylie Jenner, quien aparentemente decidió darse un tiempo con del papá de su hija, el rapero Travis Scott. Los problemas de la multimillonaria magnate del maquillaje y su pareja parecen deberse a sus respectivas agendas de trabajo, que no les dan respiro para disfrutar de su relación. “Se están tomando un tiempo, pero no han terminado”, dijo una fuente cercana a la joven a People. “Aún tienen problemas de confianza, pero sus problemas se han derivado del estrés de su estilo de vida”. Aparentemente, los padres de la pequeña Stormi, de 1 año, decidieron hace algunas semanas apretar el botón de pausa, según TMZ, aunque ninguno de los dos lo ha confirmado públicamente. Kylie, por su parte, parece estar tomándose este revés con calma y tranquilidad, enfocada en nuevos proyectos, a juzgar por sus mensajes e imágenes en sus cuentas de redes sociales. Todo sin descuidar su vida personal al lado de su pequeña, a quien llevó a la boda deJustin Biebery Hailey Baldwin el lunes en Carolina del Sur. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las informaciones acerca de la separación de la pareja aparecen tan solo unas semanas después de que la joven y su novio engalanara la portada de la revista Playboy , en la que Kylie aseguró que el rapero era su “mejor amigo”. “Pensamos lo mimos y tenemos las mismas metas y pasiones en la vida”, respondió a preguntas de Travis. “Además de que tenemos buena química, nos divertimos mucho juntos. Eres mi mejor amigo”. Advertisement EDIT POST

Close Share options

Close View image ¿Se acabó el amor entre Kylie Jenner y Travis Scott? Aseguran que se han dado un tiempo

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.