¡Se acaban a Genésis Rodríguez en redes por culpa de un video! A causa de la polémica entre su papá, Jose Luis Rodríguez El Puma, y las dos hijas mayores de este, muchos se ofendieron porque vieron en el último video de la actriz un desplante hacia sus hermanas. ¡Te lo mostramos! Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Aunque se presume que uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario, las redes no perdonan. Ahora le tocó el turno de sufrir insultos a Génesis Rodríguez, quien está en un momento estupendo de su carrera, incluido un estreno de película en Hollywood como coprotagonista este fin de semana. Image zoom IG Génesis Rodríguez Desafortunadamente, el feliz suceso acontece en medio de una cruda polémica a raíz del nuevo altercado entre José Luis Rodríguez, El Puma, y sus hijas mayores, porque su papá mencionó que fue precisamente el maltrato de las últimas hacia Génesis lo que terminó de romper las relaciones entre ellos. “Se abrieron las puertas de nuestra casa y aún abriendo las puertas de la casa pasaron cosas”, aseguró el cantante venezolano. “Génesis ha pasado por muchas cosas traumáticas; por eso el ataque hacia ella de la misma familia dolió muchísimo”, confesó hace unos días. El video que subió la actriz y que hoy replicó Suelta La Sopa, abrió una puerta a las interpretaciones del contenido y sus intenciones, e hizo que la gente se desatara en contra de la protagonista de Centigrade. “Bueno, me voy, hablen y mátense para allá, que yo dije lo que yo dije”, parece decir la actriz en un video con la imagen alterada, tirando un beso a cámara para terminar. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La gente reaccionó ofendida y se desataron los comentarios: “Muy bonito, tus indirectas contra tus propias hermanas…”, apuntó alguien. “¿Y esta gente es la que habla tanto del Señor y de unión familiar?”, escribió alguien más. “¿A qué punto ha llegado la humanidad? Hermanos odiándose unos a otros, padres odiando a sus propios hijos. Si así son con sus semejantes, qué quedará para un particular…”, reflexionó una mujer. De ahí en adelante, cientos de críticas fueron escalando hasta los insultos. Por algo en su propio muro la hija pequeña del ídolo de la música se vio obligada a prohibir los comentarios bajo el clip de la discordia. Esto fue lo más suave que le dedicaron: “Génesis, debes ser instrumento de paz, no crees más discordia, sé sabia”, le sugirió una de sus fans. Aunque hubo quien se decantó a favor de la exitosa actriz, comparándola con sus hermanas: “Es a la que mejor le ha ido en su carrera”.

