Consternación en el mundo de la lucha libre: ¡Muere Scott Hall a los 63 años! Éstas fueron las complicaciones tras una cirugía de cadera que le llevaron al fatal desenlace. Descanse en paz. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El chico malo de la WWE, Scott Hall, murió ayer a los 63 años. Así lo indicó la organización en sus redes sociales: "WWE se entristece al saber que el dos veces miembro del Salón de la Fama de WWE, Scott Hall, ha fallecido. Nuestro más sentido pésame para la familia de Hall, sus amigos y también sus fans". Su colega y amigo Kevin Nash fue el primero que anunció el difícil momento que atravesaban al confesar devastado que Hall estaba en soporte vital en un hospital de Georgia mientras llegaba su familia para despedirlo: "Una vez que llegue su familia, será desconectado. Voy a perder a la única persona de este mundo con la que más tiempo de mi vida pasé, más que con nadie. Mi corazón está roto y estoy destrozado. Amo a Scott con todo mi corazón y ahora tengo que enfrentar mi vida sin él", reveló con el alma en la mano. Scott Hall Credit: Larry Busacca/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El luchador Sean Waltman anunció su deceso con un breve tuit en el que junto a una carita afligida solo añadió: "Se fue". Pronto circularon las noticias de la causa exacta de su muerte: Scott Hall se habría sometido a una operación de cadera que se complicó por causa de un coágulo de sangre. Poco después padecería tres infartos, algo que le hizo terminar en el soporte vital. Scott Hall Credit: Larry Busacca/Getty Images Las famosas Nikki y Brie de Bella Twins reaccionaron a la noticia con estas palabras: "No parece real. Descansa en paz, Scott. Eras pura luz. Guardaremos tu recuerdo y el agradecimiento sincero por tus palabras y tu aliento siempre. Siempre significaste mucho para Brie y para mí. Mucho amor y oraciones para tu familia", escribieron en un tuit. El pasado mes de febrero también falleció Súper Muñeco, leyenda mexicana de la lucha libre, a los 53 años.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Consternación en el mundo de la lucha libre: ¡Muere Scott Hall a los 63 años!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.