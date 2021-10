Scott Disick "se está volviendo loco" con el compromiso de su ex Kourtney Kardashian Scott Disick "se está volviendo loco" con el compromiso de su ex Kourtney Kardashian y Travis Barker. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Scott Disick Scott Disick | Credit: ZAK BENNETT/AFP via Getty Images Desde que el pasado domingo Kourtney Kardashian y Travis Barker hicieran público su compromiso, muchos han sido los fans que se han preguntado qué cree de todo esto el ex de la socialité y padre de sus hijos, Scott Disick. Lo cierto es que, al parecer, el modelo y actor, con quien la mayor de las hermanas Kardashian nunca se casó pero mantuvo una larga relación, se ha visto afectado tras la noticia. "Scott se está volviendo loco", aseguró una fuente a Page Six. "Él va a tocar fondo. Es realmente malo eso. Está a punto de oscurecer", añadió. Scott Disick Scott Disick | Credit: ZAK BENNETT/AFP via Getty Images A pesar de que llevan cinco años separados, Disick nunca ha dejado de estar presente y ha mantenido una estrecha relación con la familia Kardashian. Mientras su ex parece emprender una nueva vida, Disick no atraviesa su mejor momento tras su reciente separación de su ex Amelia Hamlin, de 20 años. Kourtney compartió el domingo fotos de la ceremonia íntima que Barker preparó en las arenas del hotel Rosewood Miramar Beach en Montecito, CA, donde le pidió su mano y le regaló un anillo que ronda el millón de dólares. Kourtney Kardashian se comprometió con Travis Barker Credit: The Grosby Group Enseguida los fans comenzaron a encender las redes con comentarios de todo tipo. "Lo único que tengo claro es que Scott Disick debe estar echando chispas"; "estoy teniendo un mal día, pero al menos no soy Scott Disick", dijeron algunos. Otros hicieron memes de todo tipo en referencia a lo aparentemente mal que le había sentado mal la noticia al actor. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, Shanna Moakler, la ex de Barker y madre de sus hijos, escribió en Instagram en la noche del domingo un mensaje sospechoso. "Temporalmente cerrada por mantenimiento espiritual", dijo Moakler, lo cual hizo pensar a los seguidores que la había afectado la pedida de mano. Travis Barker y Kourtney Kardashian Travis Baker pide matrimonio a Kourtney Kardashian | Credit: The Grosby Group A la ceremonia, que se hizo luego de siete meses de que la pareja hiciera público su noviazgo, asistieron familiares tanto de Kourtney como de Barker. "Forever", escribió la Kardashian junto a las románticas imágenes del arreglo con flores y velas que el baterista preparó especialmente para la ocasión.

